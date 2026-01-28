Συνταγή για υγιεινά κράκερς από κόκκινη φακή

Το βράδυ, που είναι οι δύσκολες ώρες της χαλάρωσης, της τηλεόρασης, της παρέας, ή της μοναξιάς, τότε αναζητούμε μια λιχουδιά.

Το σωστό είναι αυτή η λιχουδιά να μην μας κάνει κακό και να είναι θρεπτική και αν είναι δυνατόν, σπιτική.

Τα κράκερς από κόκκινη φακή, που γίνονται πανεύκολα, είναι η ιδανική λύση.

Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένα δυνατό μπλέντερ για να πολτοποιήσει τις φακές και να τις κάνει έναν τέλεια λείο χυλό.

Για την επιφάνεια, μπορούμε να επιλέξουμε σουσάμι, μαυροσίσαμο ή νιφάδες αλατιού.

Κράκερς κόκκινης φακής

Υλικά:

150 γρ. κόκκινη φακή

160 γρ. νερό (σε θερμοκρασία δωματίου)

30 γρ. ελαιόλαδο

αλάτι – μαύρο πιπέρι

1/2 κ.γ. κουρκουμά

1/2 κ.γ. πάπρικα καπνιστή

1 κ.γ. σκόνη σκόρδου

1/2 κ.γ. κύμινο

πρέζα ρίγανη

Για την επιφάνεια:

σουσάμι και μαυροσίσαμο – νιφάδες αλατιού

μαγειρικό σπρέι

Εκτέλεση:

Μουλιάζουμε τις φακές σε νερό για 15 λεπτά και τις ξεπλένουμε καλά.

Συγκεντρώνουμε όλα τα υλικά μας.

Ρίχνουμε στο μπλέντερ τις φακές, το νερό, το ελαιόλαδο και τα καρυκεύματα.

Χτυπάμε μέχρι να έχουμε έναν λείο χυλό.

Σε ρηχό ταψί, που έχουμε στρώσει με λαδόκολλα και ψεκάσει με το μαγειρικό σπρέι, αδειάζουμε το μείγμα και το απλώνουμε με σπάτουλα σιλικόνης, για να έχει παντού το ίδιο πάχος.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 180 βαθμούς στον αέρα, για 15 λεπτά, βγάζουμε το ταψί για να χαράξουμε βαθιά τα κομμάτια, σε τρίγωνα, τετράγωνα ή όποιο σχήμα θέλουμε να έχουν τα κράκερς μας.

Τα ψεκάζουμε με το μαγειρικό σπρέι και τα πασπαλίζουμε με τα σουσάμια ή νιφάδες αλατιού και τα βάζουμε πάλι στον φούρνο για 10-15 λεπτά για να τραγανίσουν και να ροδίσουν όσο μας αρέσει.