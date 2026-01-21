Συνταγή για υγιεινό pancake από πίτουρο βρώμης με ζαμπόν και τυρί

Ένα από τα νόστιμα και ευχάριστα κατάλοιπα της οδυνηρής συναναστροφής με τους διαιτολόγους, είναι η βρώμη στο πρωϊνό, με γλυκούς και αλμυρούς τρόπους.

Αυτό το πρωινό με τα 4 υλικά, το φτιάχνω πολύ συχνά, γιατί με «κρατάει» μέχρι το μεσημεριανό.

Είναι ένας δυνατός χυλός που σχηματοποιείται σαν τηγανίτα και γεμίζεται με ζαμπόν και τυρί.

Το σερβίρουμε με σαλάτα ή ένα τηγανητό αυγό από πάνω.

Εγκυκλοπαιδικά, το πίτουρο βρώμης είναι το εξωτερικό στρώμα του σπόρου της βρώμης και έχει περισσότερη πρωτεΐνη από την κανονική βρώμη.

Αλμυρό pancake από πίτουρο βρώμης με ζαμπόν και τυρί

Υλικά (για μία μερίδα):

1 φλιτζάνι νερό

1/3 φλιτζάνι πίτουρο βρώμης

αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1/4 φλιτζάνι ζαμπόν ή γαλοπούλα, κομμένο σε κύβους

1/4 φλιτζάνι τριμμένο τσένταρ ή γραβιέρα

τηγανητό ή ποσέ αυγό, προαιρετικά

ψιλοκομμένο φρέσκο ​​σχοινόπρασο, προαιρετικά

Εκτέλεση:

Βράζουμε το νερό σε μια μικρή κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Ανακατεύοντας συνεχώς, προσθέτουμε το πίτουρο βρώμης και μια πρέζα αλάτι.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά σε μέτρια προς χαμηλή και μαγειρεύουμε, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι το πίτουρο βρώμης να αρχίσει να πήζει, για 1 έως 2 λεπτά.

Προσθέτουμε το κομμένο σε κύβους ζαμπόν και το τριμμένο τυρί, ανακατεύουμε, μαγειρεύοντας μέχρι το μείγμα να γίνει αρκετά πηχτό ώστε να κολλάει στο πίσω μέρος ενός κουταλιού, για άλλα 1 έως 2 λεπτά.

Ρίχνουμε μια μεγάλη κουταλιά από τον χυλό με το πίτουρο βρώμης σε ένα πιάτο και αλατοπιπερώνουμε κατά βούληση.

Αν θέλουμε, βάζουμε από πάνω ένα αυγό και φρέσκο ​​ψιλοκομμένο σχοινόπρασο ή σαλάτα.

Απολαμβάνουμε αμέσως καθώς το πίτουρο βρώμης σερβίρεται καλύτερα αμέσως μετά το μαγείρεμα, δεν φυλάσσεται και δεν ξαναζεσταίνεται.