Συνταγή για ζεστό πόριτζ με βρώμη, μήλο και κανέλα

Τώρα που τα πρωϊνά μας έχουν αρχίσει να δροσίζουν, ένα αχνιστό μπολ με πόριτζ, είναι το καλύτερο ξεκίνημα.

Με πρωταγωνιστή τις νιφάδες βρώμης, τη ζάχαρη καρύδας, το μήλο και την κανέλα, αυτή η συνταγή θα σας κρατήσει χορτάτους για ώρες.

Οι γευστικές δοκιμές έχουν δείξει ότι είναι καλύτερα να φτιάξουμε το ζεστό πόριτζ βρώμης και μήλου, με νερό και όχι με γάλα.

Ο λόγος είναι ότι το μαγείρεμα της βρώμης σε γάλα μπορεί να της δώσει μια κολλώδη υφή.

Άρα, για κρεμώδες πόριτζ, χρησιμοποιούμε αναλογία: 2 νερό προς 1 βρώμη και αν το θέλουμε, στο σερβίρισμα βάζουμε μερικές κουταλιές της σούπας ζεστή κρέμα γάλακτος, γάλα ή μια κουταλιά γιαούρτι πάνω από το μπολ βρώμης.

Πόριτζ βρώμης με μήλο και κανέλα

Υλικά:

1 κουταλιά της σούπας βούτυρο

πρέζα αλάτι

1 μήλο καθαρισμένο και κομμένο σε κύβους 1 εκατοστού

1-2 κ.σ. ζάχαρη καρύδας

1 κ.γ. τριμμένη κανέλα

1 φλιτζάνι βρώμη

1/4 φλιτζανιού κρέμα γάλακτος ή γάλα, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Λιώνουμε το βούτυρο σε κατσαρολάκι σε μέτρια φωτιά.

Βάζουμε το μήλο, τη μισή ζάχαρη καρύδας και την κανέλα.

Μαγειρεύουμε, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι τα μήλα να μαλακώσουν και να βγάλουν το άρωμά τους, για 2 έως 3 λεπτά. Βγάζουμε το ένα τέταρτο των μήλων σε ένα μικρό μπολ.

Αφήνουμε στην κατσαρόλα τα υπόλοιπα μήλα, προσθέτουμε τη βρώμη, το αλάτι, την υπόλοιπη ζάχαρη καρύδας και 2 φλιτζάνια νερό.

Σιγοβράζουμε το μείγμα, ανακατεύοντας περιστασιακά, μέχρι να μαλακώσει η βρώμη, για 3 έως 5 λεπτά ακόμα.

Μοιράζουμε τη βρώμη σε δύο μπολ, βάζουμε το ζεστό γάλα ή την κρέμα τα μήλα που κρατήσαμε και πασπαλίζουμε με κανέλα.