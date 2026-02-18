Συνταγή για ζουμερό μπράουνι με γεύση μόκα

Σοκολάτα και καφές, είναι γάμος βγαλμένος από τον παράδεισο.

Αυτό το ζουμερό mocha brownie είναι διαφορετικό από όσα έχετε δοκιμάσει.

Έχει βαθιά σοκολατένια γεύση και διακριτική νότα καφέ που αναδεικνύει τη σοκολάτα χωρίς να την επισκιάζει.

Θα ακολουθήσουμε την απλή τεχνική του απαλού ανακατέματος, ώστε να μην εισχωρήσει υπερβολικός αέρας, στο μείγμα.

Άλλο ένα σημείο που θέλει προσοχή , είναι το ψήσιμο, για να κρατήσουμε την πυκνή, σχεδόν υγρή ψίχα, σε συνδυασμό με την τραγανή κρούστα.

Μocha brownie

Υλικά για 16 κομμάτια:

1 κ.σ. στιγμιαίος εσπρέσο σε σκόνη + 2 κ.σ. ζεστό νερό (ή 2 κ.σ. φρέσκο πολύ δυνατό εσπρέσο)

170 γρ. βούτυρο

4 μεγάλα αυγά

200 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική

50 γρ. άχνη ζάχαρη

1 κ.γ εκχύλισμα βανίλιας

95 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις (κοσκινισμένο)

60 γρ. άγλυκο κακάο σε σκόνη (κοσκινισμένο)

½ κ.γ. αλάτι

140 γρ. ψιλοκομμένη σκούρα σοκολάτα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C και στρώνουμε ένα τετράγωνο ταψί (20 x 20) με αντικολλητικό χαρτί ψησίματος.

Διαλύουμε τον εσπρέσο σε σκόνη, στο ζεστό νερό.

Σε μικρή κατσαρόλα λιώνουμε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά και αποσύρουμε. Ανακατεύουμε μέσα τον καφέ και τη βανίλια.

Σε μεγάλο μπολ χτυπάμε τα αυγά με τις δύο ζάχαρες μέχρι να ανοίξει το χρώμα και να διαλυθεί η ζάχαρη — δεν χρειάζεται υπερβολικός αφρός.

Προσθέτουμε το μείγμα βουτύρου–εσπρέσο και ενσωματώνουμε απαλά.

Κοσκινίζουμε μαζί το αλεύρι, το κακάο και το αλάτι και τα ανακατεύουμε με διπλωτές κινήσεις στο υγρό μείγμα μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Ανακατεύουμε μέσα τα ¾ της ψιλοκομμένης σοκολάτας.

Αδειάζουμε το μείγμα στο ταψί, ρίχνουμε από πάνω τα υπόλοιπα κομμάτια σοκολάτας και ψήνουμε 18–22 λεπτά, αναλόγως πόσο ρευστό, θέλουμε το εσωτερικό.

Αφήνουμε να κρυώσει το brownie, καλά, στο ταψί (30–60 λεπτά) πριν ξεφορμάρουμε και κόψουμε σε τετράγωνα — αυτό δίνει στα brownies την ιδανική, fudgy υφή.