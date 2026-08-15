Συνταγή και τεχνική για κρέμα μπαβαρουάζ

Η ανάλαφρη υφή της προέρχεται από τον συνδυασμό κρέμας πατισερί, ζελατίνης και χτυπημένης κρέμας γάλακτος.

Σερβίρεται καλά παγωμένη και μπορεί να σταθεί είτε μόνη της είτε ως βάση για φρέσκα φρούτα.

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Η μπαβαρουάζ (Bavarois) αποτελεί κλασικό παρασκεύασμα της γαλλικής ζαχαροπλαστικής. Δεν είναι μια απλή κρέμα ούτε μια μους.

Η βάση της είναι η κρέμα πατισερί, η οποία σταθεροποιείται με ζελατίνη και κατόπιν αποκτά τον χαρακτηριστικό αέρινο όγκο της, όταν ενσωματωθεί η χτυπημένη κρέμα γάλακτος.

Το αποτέλεσμα είναι μια κρέμα με βελούδινη υφή και διακριτική γεύση βανίλιας.

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Μπαβαρουάζ

Υλικά:

500 ml πλήρες γάλα

150 γρ. ζάχαρη

4 κρόκοι αυγών

40 γρ. κορν φλάουρ

1 λοβός βανίλια ή 2 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

8 γρ. φύλλα ζελατίνης

400 ml κρέμα γάλακτος 35%, καλά παγωμένη

1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση:

Μουλιάζουμε τα φύλλα ζελατίνης σε άφθονο κρύο νερό για περίπου 10 λεπτά.

Ζεσταίνουμε το γάλα μαζί με τη βανίλια, χωρίς να το αφήσουμε να βράσει.

Προσθέτουμε σταδιακά το ζεστό γάλα ανακατεύοντας συνεχώς και επιστρέφουμε το μείγμα στην κατσαρόλα.

Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι η κρέμα να πήξει, ανακατεύοντας διαρκώς με σύρμα.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, στραγγίζουμε καλά τη ζελατίνη και την ενσωματώνουμe στην καυτή κρέμα μέχρι να διαλυθεί πλήρως.

Καλύπτουμε την επιφάνεια της κρέμας με μεμβράνη που εφάπτεται και αφήνουμε να πέσει η θερμοκρασία της. Η κρέμα πρέπει να παραμείνει χλιαρή και όχι να παγώσει.

Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος σε απαλή σαντιγί.

Ενσωματώνουμε τη σαντιγί στην κρέμα σε τρεις δόσεις, με απαλές κινήσεις, ώστε να διατηρηθεί ο όγκος του μείγματος.

Μεταφέρουμε την μπαβαρουάζ σε ελαφρά βρεγμένη φόρμα ή σε ατομικά ποτήρια.

Αφήνουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 6 ώρες ή, ιδανικά, όλη τη νύχτα.