Συνταγή με πικάντικες πατάτες, αυγό, πιπεριές, μπέικον και τυρί: «Μόνος άνδρας στο σπίτι», ο απλός ήρωας της κουζίνας γράφει τη δική του μαγειρική ιστορία

Στην εποχή του tinder, του bumble και του online dating ο σύγχρονος άνδρας καταλήγει πολύ συχνά, μόνος στο σπίτι.

Πόσο να παραγγείλει; Και τι να κάνει όταν η μαμά έφυγε για την Κερατέα και πήρε τα τάπερ μαζί της; Θα μπει στην κουζίνα να κάνει τον κασκαντέρ.

Ο πρωταγωνιστής σας, δηλαδή ο γράφων, αποφάσισα -μετά την επιτυχημένη πρώτη προσπάθεια- πως η κουζίνα δεν είναι μόνο για τις γυναίκες. Είναι ο δικός μου τόπος, το πεδίο μάχης όπου καλούμαι να αποδείξω πως η επιτυχία δεν χρειάζεται αρκετές ώρες ενασχόλησης, υλικά γλωσσοδέτες και απίστευτες μαγειρικές γνώσεις.

Η προσπάθειά μου άρχισε με τον τίτλο «δεν ξέρω τι κάνω, αλλά θα το κάνω» και συνεχίστηκε με μια προμήθεια λίγων υλικών που μπορεί να διαχειριστούν εύκολα όλοι οι άνδρες: πατάτες (αν βαριέστε να τις καθαρίσετε πάρτε κομμένες και κατεψυγμένες), αυγά, πιπεριές, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και λίγο τυρί (που να λιώνει ή και όχι, γιατί γούστα είναι αυτά!)

Ο στόχος; Να φτιάξω μια χορταστική, γρήγορη και απλή συνταγή που θα με κάνει να νιώσω ένας μικρός Ρατατούης, χωρίς να χρειάζεται να διαβάσω ολόκληρο εγχειρίδιο μαγειρικής.

Με μια δόση αποφασιστικότητας, με καλή διάθεση και λίγη επιμονή, ξεκίνησα το (νέο) μεγάλο πείραμα: πικάντικες πατάτες με αυγό, πιπεριές, τυρί, μπέικον.

Ήδη από μακριά, αχνοφαίνεται η καρό σημαία του τερματισμού σε μια μαγειρική κούρσα, από την οποία σκοπεύω να βγω και πάλι νικητής. Γιατί αρχίζω να πιστεύω ότι ο «μόνος άνδρας στο σπίτι» ξέρει πως η καλή μαγειρική είναι η τέχνη να κάνεις περισσότερα με όσο το δυνατόν λιγότερα και να το απολαμβάνεις.

Πικάντικες πατάτες με αυγό, πιπεριές, μπέικον και τυρί

Υλικά:

2 μεγάλες πατάτες

2 αυγά

1 πιπεριά (κόκκινη, πράσινη ή κίτρινη… τι σημασία έχει)

2 κουταλιές ελαιόλαδο

4-5 φέτες μπέικον

Αλάτι, πιπέρι, πάπρικα

Τυρί τριμμένο (λιωμένο, κρέμα… εξαρτάται από την όρεξή σας)

Οδηγίες

Καθαρίζεις και κόβεις τις πατάτες (εάν δεν τις πάρεις κατεψυγμένες) σε κυβάκια ή λεπτές φέτες. Ζεσταίνεις το ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι. Σοτάρεις το μπέικον. Ρίχνεις τις πατάτες και τις σοτάρεις σε μέτρια προς δυνατή φωτιά για περίπου 10-12 λεπτά, μέχρι να γίνουν τραγανές και χρυσαφένιες. Ανακατεύεις τακτικά για να μην κολλήσουν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια, κόβεις την πιπεριά σε λεπτές λωρίδες και την προσθέτεις στο τηγάνι, μαζί με τα μπαχαρικά. Συνεχίζεις το σοτάρισμα μέχρι να μαλακώσει η πιπεριά και να ενωθεί με τις πατάτες. Μόλις οι πατάτες και η πιπεριά είναι έτοιμες, κάνεις δύο μικρές τρύπες στο μείγμα και σπας εκεί τα αυγά.

Χαμηλώνεις τη φωτιά και περιμένεις να ετοιμαστούν και τα αυγά. Ρίχνεις αλάτι, πιπέρι και πάπρικα. Πασπαλίζεις με τριμμένο τυρί (ή και με κάποιο κρεμώδες τυρί) και σερβίρεις.

Tip: Για τους άνδρες που προσέχουν τη σιλουέτα τους (και θέλουν να φορέσουν μαγιό… σλιπ στην παραλία), οι πατάτες αλλά και το μπέικον μπορούν να μην τηγανιστούν αλλά να μπουν με αντικολλητικό χαρτί στον φούρνο. Στις πατάτες, πριν τις βάλουμε στον φούρνο, κάνουμε ελαφρύ… μασάζ με ελάχιστο λάδι!

Βουαλά…

Ο «μόνος άνδρας στο σπίτι», με το χαμόγελο και την περηφάνεια ενός νέου σεφ, πέτυχε. Και πάλι. Μπορεί η γεύση να μην είναι επιπέδου Michelen, αλλά νιώθω τόσο καλά με μένα, που σκέφτομαι να το κάνω επαγγελματικά (#not)!

Το σίγουρο είναι πάντως ότι πλέον η κουζίνα δεν είναι τρομακτική, αλλά ένας τόπος όπου μπορώ να δημιουργήσω, να ευχαριστήσω τους ανθρώπους μου και να τον γεμίσω με γευστικές μυρωδιές και χαμόγελα.

Καλή μου όρεξη! Και φυσικά καλή σας όρεξη!

Υ.Γ. Τις επόμενες ημέρες θα δοκιμάσω να φτιάξω κάτι πιο πολύπλοκο. Για τους τολμηρούς. Σαν εμένα.