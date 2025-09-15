Ταϊλανδέζικα νουντλς με κοτόπουλο και αυγό: Η συνταγή και τα μυστικά

Το Pad see ew είναι ένα δημοφιλές ταϊλανδέζικο πιάτο με νουντλς που μπορεί να βρεθεί σχεδόν σε κάθε υπαίθρια αγορά της Ταϊλάνδης, καθώς και σε εστιατόρια σε όλο τον κόσμο. Επειδή δεν είναι τόσο πικάντικο όσο άλλα ταϊλανδέζικα πιάτα, είναι πολύ δημοφιλές στη Δύση.

Το όνομα pad see ew μεταφράζεται ως «σοταρισμένη σάλτσα σόγιας», που αναφέρεται στο σκούρο καρύκευμα με βάση τη σόγια, που επικαλύπτει τα νουντλς.

Παρόλο που είναι ένα αναμφισβήτητα ταϊλανδέζικο πιάτο, η προέλευσή του μπορεί να εντοπιστεί στην Κίνα, από όπου προέρχεται η τεχνική για το σοτάρισμα των νουντλς.

Όταν προσθέσετε τη σάλτσα σας, να είστε απαλοί με τα noodles και να κάνετε περισσότερο διπλωτικές κινήσεις αντί για ανάμειξη για να μην τα σπάσετε. Μια σπάτουλα wok είναι ιδανική για αυτό.

Συνήθως, στο πιάτο αυτό μπαίνει κινέζικο μπρόκολο (γνωστό και ως gai lan). Αν δεν μπορείτε να το βρείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κοινό μπρόκολο, στη θέση του.

Pad see ew

Υλικά:

450 γραμμάρια φαρδιά noodles ρυζιού

1 κ.σ. κορν φλάουρ

1 κ.σ. σάλτσα σόγιας

180 γρ. μπούτια κοτόπουλου χωρίς κόκαλα και πέτσα, κομμένα σε λωρίδες πάχους 1,4 εκ.

1/4 φλιτζάνι φυτικό λάδι, χωρισμένο

2 φλιτζάνια μπρόκολο, σε μπουκετάκια, τα κοτσάνια κομμένα σε φέτες

4 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

2 μεγάλα αυγά (χτυπημένα)

1 κ.γ. τριμμένο λευκό πιπέρι

Για τη σάλτσα:

3 κ.σ. σάλτσα στρειδιών

2 κ.σ. ζάχαρη

3 κ.σ. σάλτσα σόγιας

1 κ.σ. σάλτσα ψαριού

Εκτέλεση:

Μουλιάζουμε τα noodles ρυζιού, σε βραστό νερό (εκτός φωτιάς) για 15 λεπτά για να μαλακώσουν.

Μόλις τα noodles διαχωριστούν τα στραγγίζουμε καλά σε ένα σουρωτήρι και τα λαδώνουμε, με λίγο ηλιέλαιο, ανακατεύοντας με το χέρι.

Σε ένα μεσαίο μπολ, ανακατεύουμε το κορν φλάουρ και τη σάλτσα σόγιας. Ρίχνουμε το κοτόπουλο σε λωρίδες και ανακατεύουμε να καλυφθεί.

Αφήνουμε να μαριναριστεί για 10 λεπτά ή έως και μία ώρα.

Φτιάχνουμε τη σάλτσα, ανακατεύοντας σε ένα μικρό μπολ, τη σάλτσα στρειδιών, τη ζάχαρη, τη σάλτσα σόγιας και τη σάλτσα ψαριού, μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Αφήνουμε στην άκρη.

Βάζουμε 3 κουταλιές της σούπας λάδι σε ένα γουόκ ή σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά μέχρι το λάδι να αρχίσει να καπνίζει.

Προσθέτουμε το μαριναρισμένο κοτόπουλο και τηγανίζουμε για περίπου 2 λεπτά, μετακινώντας το κοτόπουλο όσο το δυνατόν λιγότερο. Γυρίζουμε από την άλλη και μαγειρεύουμε μέχρι να ροδίσει, για άλλα 2 λεπτά. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και βάζουμε το μπρόκολο και το σκόρδο, ανακατεύοντας με τη σπάτουλα.

Ρίχνουμε τα noodles ρυζιού και ανακατεύουμε αργά με τα υπόλοιπα υλικά, προσπαθώντας να μην σπάσουν.

Ρίχνουμε τη σάλτσα και ανακατεύουμε απαλά, για περίπου 1 λεπτό, να καλυφθούν τα υλικά.

Τέλος, σπρώχνουμε με τη σπάτουλα όλα τα υλικά στη μία πλευρά του γουόκ, αφήνοντας αρκετό χώρο για τα αυγά.

Δυναμώνουμε τη φωτιά και ρίχνουμε την υπόλοιπη 1 κουταλιά της σούπας λάδι και τα χτυπημένα αυγά.

Τα ανακατεύουμε γρήγορα, μέχρι να σφίξουν, περίπου 45 δευτερόλεπτα.

Ρίχνουμε με τη σπάτουλα το μαγειρεμένο αυγό πάνω στα νουντλς.

Σβήνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε αλάτι και λευκό πιπέρι. Αν μας φαίνονται στεγνά ρίχνουμε 1-2 κουταλιές νερό. Σερβίρουμε αμέσως.