Τι είναι η σόπα ντε άχο που φτιάχνουν οι Ισπανοί για το κρυολόγημα

Η Sopa de ajo, ή αλλιώς σούπα σκόρδου, είναι η ισπανική απάντηση στη γαλλική κρεμμυδόσουπα.

Αν πιστεύετε ότι πότε δεν υπάρχει υπερβολικό σκόρδο, σε ένα πιάτο και αν σας αρέσουν οι «κορδέλες αυγού», όπως στην κινέζικη σούπα με κοτόπουλο και καλαμπόκι, τότε θα λατρέψετε αυτή τη σούπα.

Η σόπα ντε άχο θεωρείται πρακτικό φάρμακο. Οι αντιοξειδωτικές και αντιμικροβιακές ιδιότητες του σκόρδου την μετατρέπουν σε όπλο κατά του κρυολογήματος και των ιώσεων.

Ουσιαστικά αποτελείται από πέντε υλικά: σκόρδο (πολύ πολύ σκόρδο), μπαγιάτικο ψωμί, πάπρικα, ζωμό κοτόπουλου και αυγά.

Φτιάχνεται με υλικά που μάλλον έχετε ήδη στο σπίτι και έτσι μπορείτε να την έχετε έτοιμη σε λιγότερο από 30 λεπτά και να κάνετε τη σενιόρα Ραμόνα περήφανη.

Sopa de Ajo

Υλικά:

6 κ.σ. ελαιόλαδο

4 κ.σ. ψιλοκομμένο σκόρδο (περίπου 7 με 8 μεγάλες σκελίδες)

1 κ.σ. καπνιστή πάπρικα

4 φέτες μπαγιάτικο ή φρυγανισμένο ψωμί, κομμένο σε κύβους

2 κ.σ. κονιάκ

8 φλιτζάνια ζωμό κοτόπουλου

1 1/2 κ.γ. αλάτι – 1/2 κ.γ. πιπέρι

4 μεγάλα αυγά

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε σε μεγάλη κατσαρόλα το ελαιόλαδο και σωτάρουμε το σκόρδο μέχρι να βγάλει τα αρώματά του, περίπου 3 λεπτά.

Στη συνέχεια προσθέτουμε την καπνιστή πάπρικα και τα κομμάτια του ψωμιού. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να καλυφθούν όλα με ελαιόλαδο.

Σβήνουμε με το κονιάκ, ξύνοντας με την κουτάλα, τυχόν κομματάκια σκόρδου ή πάπρικας από τον πάτο της κατσαρόλας και ρίχνουμε τον ζωμό κοτόπουλου και αλατοπίπερο.

Αφήνουμε τη σούπα να πάρει βράση, ανακατεύοντας περιστασιακά.

Χτυπάμε καλά τα αυγά μέχρι να αφρίσουν και με το ένα χέρι, ρίχνουμε αργά τα χτυπημένα αυγά, στην κατσαρόλα, ανακατεύοντας, μέχρι να ενσωματωθούν πλήρως. Αυτό θα δημιουργήσει τις «κορδέλες αυγού».

Μόλις βάλουμε όλα τα αυγά, χαμηλώνουμε τη φωτιά, μαγειρεύουμε για 1 έως 2 λεπτά ακόμα και αποσύρουμε από τη φωτιά.



