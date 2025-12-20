Το μενού της εβδομάδας των Χριστουγέννων έχει απ’ όλα τα καλά

Αυτή είναι η εβδομάδα της γιορτής, της αγάπης, της συγχώρεσης και της παιδικής χαράς.

Τα Χριστούγεννα έφτασαν και οι επιλογές είναι πολλές για μαγειρέματα και γιορτινή προετοιμασία.

Αυτή η εβδομάδα δεν είναι απλώς μια σειρά γευμάτων ρουτίνας, αλλά μια γιορτή που φέρνει κοντά τις οικογένειες και τους φίλους, με πιάτα που αναδεικνύουν τη γλυκιά και αλμυρή πλευρά της ζωής.

Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία να εξερευνήσουμε νέες γεύσεις και συνδυασμούς, από τα κρεμώδη κανελόνια με σπανάκι, μέχρι το ολόκληρο φιλέτο γαλοπούλας με μουστάρδα και μέλι για τη μέρα των Χριστουγέννων.

Μπείτε στη διαδικασία να φτιάξετε, όλοι μαζί, φέτος, έναν χριστουγεννιάτικο σοκολατένιο κορμό, είναι βιωματική εμπειρία. Και του χρόνου, όλα καλύτερα!

Το μενού της εβδομάδας των Χριστουγέννων

Δευτέρα

Κανελόνια με σπανάκι και μπέικον: Κρεμώδες και θρεπτικό, μα κυρίως, νόστιμο, μαμαδίστικο φαγάκι. Ετοιμάζουμε από την Κυριακή και είναι ακόμη καλύτερο τη Δευτέρα.

Ψώνια: κανελόνια, σπανάκι (φρέσκο ή κατεψυγμένο), μπέικον, τυρί κρέμα, τριμμένη μοτσαρέλα, τριμμένη παρμεζάνα, σκόρδο, μοσχοκάρυδο.

Τρίτη

Ρολό κιμά με πατάτες στον φούρνο: Μην σας αποθαρρύνει το σχήμα από το ρολό, γιατί είναι το ίδιο εύκολο να το φτιάξουμε όσο και τα κλασικά μπιφτέκια με πατάτες.

Ψώνια: κιμάς (μοσχαρίσιος και χοιρινός), φρυγανιά τριμμένη, κρεμμύδι, αυγό, ρίγανη, κέτσαπ, πατάτες, λεμόνια.

Τετάρτη

Πέρκα με λαχανικά: ελαφρύ και θρεπτικό φαγάκι, πριν την ημέρα της γιορτής, που όλο και θα ξεφύγουμε, διατροφικά, με γλυκά και ποτά.

Ψώνια: φιλέτα πέρκας, κολοκύθα, πιπεριά, καρότα, φινόκιο, λεμόνια.

Πέμπτη

Φιλέτο γαλοπούλας ολόκληρο με μουστάρδα, πορτοκάλι και μέλι: το πιο ωφέλιμο από όλο το πτηνό, ετοιμάζεται γρήγορα, εύκολα και οικονομικά, στη λαδόκολλα και σερβίρεται σε όμορφες φέτες, με έναν πουρέ και μια σάλτσα, ίσως κράμπερι.

Ψώνια: 1 ολόκληρο φιλέτο γαλοπούλας, μουστάρδα, πορτοκάλια, μέλι, θυμάρι, μοσχοκάρφια.

Παρασκευή

Κεσαντίγιας με τυρί και τη γαλοπούλα που περίσσεψε: ό,τι περισσέψει, από το τραπέζι των Χριστουγέννων, με τυράκια και σοταρισμένο κρεμμύδι και πιπεριές, μέσα σε ζεστή τορτίγια. Το καλύτερο για μια χαλαρή δεύτερη μέρα στο σπίτι, ανοίγοντας πακέτα κάτω από το δέντρο.

Ψώνια: τορτίγιες, τυρί (τσένταρ και μοτσαρέλα), γαλοπούλα ψητή, πιπεριές, χρωματιστές, κρεμμύδι, μεξικάνικο καρύκευμα.



