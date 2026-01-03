Το viral κέικ πορτοκαλιού με ελαιόλαδο της Rosalia

Τα πορτοκάλια είναι πιο viral, ή η συνταγή για κέικ πορτοκαλιού της Ισπανίδας τραγουδίστριας Rosalía;

Τα βίντεο που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες στα social media, με ανθρώπους να ετοιμάζουν το συγκεκριμένο κέικ με πορτοκάλι και ελαιόλαδο, είναι εμπνευσμένα από την εμφάνιση της διάσημης καλλιτέχνιδας, στην Ισπανική τηλεόραση.

Η Rosalía, ετοίμασε η ίδια με τα χεράκια το κέικ αυτό, το πήγε στο στούντιο να κεράσει το κοινό και από τότε όλοι το φτιάχνουν και φυσικά το ανεβάζουν στα social τους.

Έτσι και εγώ το έφτιαξα και το δοκίμασα και πραγματικά αξίζει τη δημοσιότητα και τη φασαρία. Είναι νόστιμο και τα υλικά παρακάτω, δίνουν 10 κομμάτια.

Η ειδοποιός διαφορά είναι η χρήση ελαιολάδου, στη θέση του βουτύρου που κάνει το κέικ πιο υγρό και πιο ζουμερό.

Κέικ πορτοκαλιού με ελαιόλαδο

Υλικά:

320 ml απαλό ελαιόλαδο + λίγο για το σκεύος

3 μεγάλα αυγά

1 φλιτζάνι γάλα

1½ κ.σ. ξύσμα πορτοκαλιού

60 ml φρεσκοστυμμένος χυμός πορτοκαλιού

60 ml λικέρ πορτοκάλι

350 γρ. ζάχαρη

4 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1½ κ.γ. αλάτι

1/2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.γ. μαγειρική σόδα

ζάχαρη άχνη για την επιφάνεια

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 160°C. Καλύπτουμε με λαδόκολλα το κάτω μέρος από ένα στρογγυλό ταψί ή φόρμα, διαμέτρου 23 -25 εκατοστών.

Λαδώνουμε και πάνω από τη λαδόκολλα και τα πλαϊνά της φόρμας.

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε το ελαιόλαδο με τα αυγά με σύρμα.

Προσθέτουμε το γάλα, το ξύσμα, τον χυμό πορτοκαλιού, όπου έχουμε διαλύσει τη σόδα και το λικέρ και ανακατεύουμε.

Ρίχνουμε τη ζάχαρη και ανακατεύουμε καλά να διαλυθεί.

Ρίχνουμε το αλεύρι, το αλάτι, το μπέικιν και ανακατεύουμε, μέχρι να ενσωματωθούν, όχι παραπάνω, μέχρι να έχουμε έναν αραιό χυλό.

Αδειάζουμε το μείγμα στην φόρμα και ψήνουμε για λίγο παραπάνω από 1 ώρα, ανάλογα με τον φούρνο μας, ελέγχοντας συνεχώς μετά τα 50 λεπτά, με μια οδοντογλυφίδα, που πρέπει να βγαίνει στεγνή και καθαρή.

Όταν το βγάλουμε από τον φούρνο, θα έχει φουσκώσει στο κέντρο. Το αφήνουμε να κρυώσει μέσα στη φόρμα για περίπου 1 ώρα.

Ύστερα, ξεφορμάρουμε σε πιατέλα και πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη.