Ο Αύγουστος είναι ο μήνας των σύκων.

Αυτές οι τραγανές μπρουσκέτες με σύκο και ανθότυρο, τρώγονται όλες τις ώρες, για πρωινό ή για βραδινό.

Επίσης είναι εξαιρετικό ορεκτικό για τα τραπέζια της εποχής.

Τα υλικά ταιριάζουν απίστευτα μεταξύ τους και δίνουν την τέλεια, ισορροπημένη μπουκιά.

Τον χειμώνα τις φτιάχνω με ξερά σύκα που μαρινάρονται σε λίγο λάδι και βαλσαμικό ξύδι, για να μαλακώσουν.

Τραγανές μπρουσκέτες με ανθότυρο, σύκο και προσούτο

Υλικά:

200 γρ. ανθότυρο

ξύσμα από 1/2 λεμόνι

1 κ.γ. νιφάδες θαλασσινού αλατιού

8 φέτες προζυμένιο ψωμί

2 κ.γ. ελαιόλαδο

4 πράσινα σύκα, κομμένα στα 4

8 φέτες προσούτο

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τη σάλτσα:

1 κ.σ. μαρμελάδα σύκο

1 κ.σ. ελαιόλαδο

1 κ.σ. βαλσαμικό ξύδι

Εκτέλεση:

Ανακατεύουμε καλά με πιρούνι, το ανθότυρο, το ξύσμα και το αλάτι να γίνουν άλειμμα.

Ραντίζουμε τις φέτες ψωμιού με το ελαιόλαδο και τις ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 170°C, μέχρι να ροδίσουν.

Τις βγάζουμε, τις αλείφουμε με την κρέμα ανθότυρου, τοποθετούμε 2 κομμάτια σύκο στην κάθε μία και από 1 φέτα προσούτο.

Φτιάχνουμε τη σάλτσα ανακατεύοντας όλα τα υλικά. Αν η μαρμελάδα είναι πολύ πηχτή, αραιώνουμε με ένα κουταλάκι νερό, ώστε να ρέει πάνω στις μπρουσκέτες η σάλτσα.

Ραντίζουμε με σταγόνες από τη σάλτσα σύκου – ξυδιού τις μπρουσκέτες.

Σερβίρουμε με φρεσκοτριμμένο πιπέρι.