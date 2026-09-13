Βαζάκι με κινόα ψητά λαχανικά και φέτα

Θέλετε να αρχίσετε διατροφή αλλά «πώς θα φάω τη σαλάτα στο γραφείο, μαραμένη;».

Αλήθεια είναι ότι η σαλάτα στο γραφείο έχει ένα πρόβλημα: μέχρι να έρθει η ώρα του μεσημεριανού, έχει χάσει όλα τα καλά της χαρακτηριστικά. Το dressing έχει ποτίσει τα φύλλα, το αγγούρι έχει βγάλει νερά και το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο φαγητό που περίσσεψε, παρά φρέσκο γεύμα.

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Τέρμα οι δικαιολογίες, γιατί το βαζάκι λύνει το πρόβλημα, αρκεί να το γεμίσουμε με τη σωστή σειρά.

Το dressing μπαίνει πρώτο, πάνω του τα υλικά που αντέχουν την υγρασία, στη συνέχεια η κινόα και ψηλότερα τα λαχανικά και τα μυρωδικά. Τα πιο ευαίσθητα φύλλα μένουν στην κορυφή.

Όταν έρθει η ώρα του φαγητού, αναποδογυρίζουμε το βαζάκι σε μπολ και όλα ανακατεύονται τότε, όχι πέντε ώρες νωρίτερα.

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Βαζάκι με κινόα, ψητά λαχανικά, φέτα και dressing λεμονιού

Υλικά:

Για 2 μεγάλα βαζάκια:

Για τη βάση:

120 γρ. κινόα

250 ml νερό ή ζωμός λαχανικών

1/2 αγγούρι

10 ντοματίνια

1 μικρή κόκκινη πιπεριά

1 μικρό καρότο

80 γρ. φέτα

40 γρ. ρεβίθια βρασμένα

2 κ.σ. κολοκυθόσπορος

λίγος μαϊντανός ή δυόσμος

2 χούφτες φύλλα ρόκας

Για το dressing:

3 κ.σ. ελαιόλαδο

1 1/2 κ.σ. χυμός λεμονιού

1 κ.γ. μουστάρδα Dijon

1 κ.γ. μέλι

αλάτι-φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Ξεπλένουμε πολύ καλά την κινόα κάτω από τρεχούμενο νερό. Τη βάζουμε σε κατσαρολάκι μαζί με το νερό ή τον ζωμό και τη βράζουμε σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, μέχρι να απορροφήσει τα υγρά και να ανοίξει ο σπόρος.

Την αποσύρουμε από τη φωτιά και την αφήνουμε σκεπασμένη για 5 λεπτά. Στη συνέχεια την αφρατεύουμε με πιρούνι και την αφήνουμε να κρυώσει εντελώς.

Κόβουμε την πιπεριά σε λωρίδες και το καρότο σε λεπτές φέτες. Τα ψήνουμε στους 200°C με λίγο ελαιόλαδο και αλάτι για περίπου 15-20 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν αλλά να κρατούν ακόμη το σχήμα τους. Τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Κόβουμε το αγγούρι και τα ντοματίνια και τα αφήνουμε για λίγα λεπτά σε σουρωτήρι, ώστε να απομακρύνουμε τα περιττά υγρά.

Για το dressing χτυπάμε όλα τα υλικά μαζί μέχρι να έχουμε ένα κρεμώδες μείγμα.

Το σωστό γέμισμα του βάζου

Στον πάτο κάθε βάζου μοιράζουμε το dressing.

Προσθέτουμε στη συνέχεια τα ρεβίθια, την ψητή πιπεριά και το καρότο. Αυτά είναι τα υλικά που μπορούν να έρθουν σε επαφή με το dressing χωρίς να χάσουν την υφή τους.

Συνεχίζουμε με την κρύα κινόα, τη φέτα και το αγγούρι.

Προσθέτουμε τα ντοματίνια και τους κολοκυθόσπορους.

Στην κορυφή βάζουμε τη ρόκα και τα φρέσκα μυρωδικά.

Κλείνουμε καλά τα βαζάκια και τα διατηρούμε στο ψυγείο.

Όταν έρθει η ώρα του φαγητού, τα αφήνουμε για λίγα λεπτά εκτός ψυγείου και τα αδειάζουμε σε ένα μεγάλο μπολ.

Εναλλακτικά, αν το βαζάκι είναι αρκετά μεγάλο, μπορούμε απλώς να το ανακινήσουμε δυνατά και να φάμε τη σαλάτα απευθείας από εκεί.