Viral στην Ελλάδα το 2025: Πώς φτιάχνουμε παραδοσιακούς τζιγεροσαρμάδες

Φέτος η hot αναζήτηση για φαγητό, στο Ελληνικό ίντερνετ, προσωπικά, με εξέπληξε.

Μα, «πώς φτιάχνουμε τζιγεροσαρμάδες;», αλήθεια, παίξατε τόσο, hard core;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για παραδοσιακή λιχουδιά, από τη Βόρεια Ελλάδα, με ρίζες αιώνων, ιδιαίτερα υλικά και τεχνική.

Παρασκευάζονται με συκώτι και ρύζι, τυλίγονται σε μπόλια και ψήνονται με λιωμένο βουτυράκι, δίνοντας μοναδικό γευστικό αποτέλεσμα.

Οι τζιγεροσαρμάδες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς σε γιορτές και οικογενειακές συγκεντρώσεις και θεωρούνται σύμβολο φιλοξενίας, γιατί απαιτούν χρόνο και φροντίδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τζιγεροσαρμάδες

Υλικά:

500 γρ. συκώτι αρνίσιο

200 γρ. ρύζι καρολίνα

1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό και 5 φρέσκα, ψιλοκομμένα

3 κλωναράκια φρέσκο δυόσμο ή άνηθο, ψιλοκομμένα

3 κλωναράκια φρέσκο μαϊντανό, ψιλοκομμένα

1/2 κ.γ. ρίγανη αποξηραμένη

1/2 κ.γ. θυμάρι αποξηραμένο

αλάτι και πιπέρι, κατά βούληση

50 ml ελαιόλαδο και 50 γρ. λιωμένο βούτυρο

χυμό από 1 λεμόνι

1/2 κιλό αρνίσιες μπόλιες (καθαρισμένες και μουλιασμένες σε αλατόνερο και ξύδι)

Εκτέλεση:

Ξεπλένουμε το συκώτι και το βάζουμε σε βραστό νερό να πάρει μόνο μία βράση(να ζεματιστεί) για να μπορέσουμε να το κόψουμε σε μικρά κομμάτια. Ταμπονάρουμε με χαρτί κουζίνας, τη μπόλια και την αφήνουμε στην άκρη.

Σε μια κατσαρόλα, ζεσταίνουμε ελαιόλαδο και σοτάρουμε τα ψιλοκομμένα κρεμμύδια, μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε το ρύζι και ανακατεύουμε για λίγα λεπτά. Ρίχνουμε περίπου 400 ml νερό, τη ρίγανη, το θυμάρι, αλάτι και πιπέρι.

Μαγειρεύουμε μέχρι να απορροφηθεί το νερό και το ρύζι να είναι έχει μαλακώσει. Αφήνουμε να κρυώσει.

Σε ένα μπολ, αναμειγνύουμε το κρύο ρύζι με τα κομματάκια συκωτιού, τον φρέσκο δυόσμο ή άνηθο και τον μαϊντανό. Προσθέτουμε χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε καλά.

Κόβουμε τη μπόλια σε 20 κομματάκια, αφαιρώντας τα σκληρά μέρη.

Βάζουμε 1-2 κουταλιές από το μείγμα και κλείνουμε σφιχτά σαν λαχανοντολμά.

Τοποθετούμε τους τζιγεροσαρμάδες, σε μεγάλο ταψί, με την ένωση προς τα κάτω, σε μία στρώση, αλατίζουμε και ραντίζουμε με το λιωμένο βούτυρο.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 βαθμούς, στον αέρα, για 40 λεπτά, μέχρι να πάρουν χρώμα.

Αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς και σερβίρουμε με γιαούρτι, λεμόνι και φρέσκο άνηθο.