Tasteit

Viral στην Ελλάδα το 2025: Πώς φτιάχνουμε σπιτική sour cream

Για τις βραδιές μεξικανικού φαγητού
Baked Frito Pie (Chili Corn Chip Nachos) with Black Olives, Tomatoes, Green Onions, Jalapenos, Salsa, Guacamole and Sour Cream
Ηλιάνα Σκιαδά

Μάλιστα, αυτή την παρασκευή, αναζήτησαν οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου την περασμένη χρονιά, ανάμεσα σε μερικές άλλες παραδοσιακές(sic), όπως γκουακαμόλε και onion rings.

«Πώς φτιάχνουμε σπιτική ξινή κρέμα (sour cream)», για να συνοδεύσουν προφανώς, τα μεξικάνικα πιάτα τους.

Είναι αλήθεια, ότι δεν βρίσκεις εύκολα σε Ελληνικά σούπερ μάρκετ, έτοιμη sour cream και έτσι μια καλή λύση, είναι να την φτιάξεις στο σπίτι.

Επίσης, η βιομηχανοποιημένη εκδοχή, περιέχει συντηρητικά και διάφορα πρόσθετα.

Η πλούσια, κρεμώδης σάλτσα, χρησιμοποιείται σε σαλάτες, ψητές πατάτες και βέβαια, συνοδεύει όλα τα μεξικάνικα.

Σπιτική ξινή κρέμα (sour cream)

Υλικά:

  • 1 φλ. κρέμα γάλακτος (full λιπαρά)
  • 1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού ή ξύδι
  • πρέζα αλάτι 

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ, αναμειγνύουμε την κρέμα γάλακτος με τον χυμό λεμονιού ή το ξύδι

Καλύπτουμε το μπολ με πλαστική μεμβράνη και το αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για 12-24 ώρες. Η καρδιά της διαδικασίας είναι η ζύμωση, επομένως όσο περισσότερο το αφήσουμε, τόσο πλουσιότερη θα είναι η γεύση.

Αφού έχει περάσει ο χρόνος, ανακατεύουμε καλά και προσθέτουμε μια πρέζα αλάτι.

Μεταφέρουμε τη sour cream σε ένα αεροστεγές δοχείο και την αποθηκεύουμε στο ψυγείο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Tasteit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
331
149
122
103
99
Tasteit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo