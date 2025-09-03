Βουτυράτες γαρίδες με ντοματίνια στο τηγάνι

Τα θαλασσινά, ειδικά τα καθαρισμένα, είναι η πιο εύκολη λύση που μας κρατά, γευστικά, κοντά στο καλοκαίρι.

Οι γαρίδες, συγκεκριμένα, δεν λείπουν ποτέ από την κατάψυξη του σπιτιού μου, σε μικρό ή μεγάλο μέγεθος, καθαρισμένες ή όχι.

Ο λόγος είναι ότι με ένα γρήγορο ξεπάγωμα και ένα ακόμη πιο γρήγορο μαγείρεμα, μπορείς να δώσεις γεύση σε πιάτα με ζυμαρικά ή ριζότι.

Η συνταγή αυτή είναι ακόμη πιο απλή και γρήγορη, γιατί τα λαχανικά και οι γαρίδες σοτάρονται σε 5 λεπτά μέσα σε ένα τηγάνι και όλα ντύνονται με μια βελούδινη σάλτσα βουτύρου.

Το μόνο που πρέπει να φροντίσετε είναι οι γαρίδες να είναι καθαρές και στεγνές, πριν μπουν στο τηγάνι, για να σοταριστούν, μέχρι να αλλάξουν χρώμα.

Βουτυράτες γαρίδες με ντοματίνια

Υλικά:

500 γρ. μέτριες γαρίδες καθαρισμένες, φρέσκες ή κατεψυγμένες(αποψυγμένες)

3 κ.σ. αγελαδινό βούτυρο

3 σκελίδες σκόρδου, ψιλοκομμένες

3 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα

20 τοματίνια, στη μέση

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Λιώνουμε το βούτυρο σε αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το σκόρδο, προσέχοντας να μην πάρει χρώμα.

Προσθέτουμε τα κρεμμυδάκια, χαμηλώνουμε τη φωτιά και ανακατεύουμε για 1-2 λεπτά.

Ρίχνουμε τις γαρίδες, τα τοματίνια, αλάτι και πιπέρι και μαγειρεύουμε για άλλα 2-3 λεπτά, γυρνώντας τα απαλά.

Σερβίρουμε αμέσως και ζεστές τις βουτυράτες γαρίδες σαγανάκι.