Βουτυράτο ατζέμ πιλάφι με καβουρδισμένο φιδέ και κουκουνάρι

Αυτή η Πολίτικη νοστιμιά δεν έλειπε από κανένα επίσημο τραπέζι στο πατρικό μου.

Δεν είμαστε από την Πόλη, αλλά ξέρουμε από γεύση.

Έτσι αυτό το βουτυράτο πιλάφι με τον καβουρδισμένο φιδέ και τα κουκουνάρια, σερβιριζόταν δίπλα σε μοσχαράκι τας κεμπάπ και κοκκινιστά της κατσαρόλας.

Όλη την διαφορά την έκανε έκαναν τα τραγανά στοιχεία που τσιτσίριζαν στο βούτυρο πριν ενωθούν με το βρασμένο ρύζι, που δεν είχε την σπυρωτή υφή του αμερικάνικου.

Για αυτό τον λόγο, χρησιμοποιούμε ρύζι τύπου Καρολίνα και όχι parboiled.

Ατζέμ πιλάφι

Υλικά:

350 γρ. ρύζι τ. Καρολίνα

1 λεμόνι

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 φωλιές φιδέ ψιλό

2 κ.σ. κουκουνάρι ψίχα

2 κ.σ. ελαιόλαδο

2 κ.σ. βούτυρο

1 λίτρο ζωμό βοδινού

αλάτι-πιπέρι

Για το σερβίρισμα:

κεφαλοτύρι τριμμένο

Εκτέλεση:

Ξεπλένουμε το ρύζι σε σουρωτήρι ώστε να φύγει όλο το άμυλο. Μέσα στο σουρωτήρι, ρίχνουμε πάνω από το ρύζι το λεμόνι και το αφήνουμε να στραγγίσει.

Ζεσταίνουμε το λάδι με το βούτυρο και σοτάρουμε το ρύζι, λίγα λεπτά μέχρι ο κόκκος να γυαλίσει.

Προσθέτουμε και το κρεμμύδι και ανακατεύουμε για 2-3′. Ρίχνουμε τον ζωμό, αλάτι και πιπέρι.

Χαμηλώνουμε τη φωτιά, μισοσκεπάζουμε την κατσαρόλα και σιγοβράζουμε για 20′ στο χαμηλό.

Σε ένα τηγανάκι ζεσταίνουμε το υπόλοιπο βούτυρο και σπάμε μέσα, τον φιδέ. Ρίχνουμε και τα κουκουνάρια και ανακατεύουμε, προσέχοντας να μην αρπάξει ο φιδές.

Ανακατεύουμε την περισσότερη ποσότητα καβουρδισμένου φιδέ-κουκουναριού, με το ρύζι και κρατάμε λίγο για το σερβίρισμα.

Σερβίρουμε το ατζέμ πιλάφι σε πιατέλα και γαρνίρουμε με καβουρδισμένο φιδέ–κουκουνάρι και κεφαλοτύρι τριμμένο.