Χοιρινές μπριζόλες σε κρεμώδη σάλτσα με baby πατάτες

Χορταστικές, κρεμώδεις και έντονα πικάντικες, οι χοιρινές μπριζόλες με σάλτσα του καουμπόι, προσφέρουν το απροσδόκητο σε γεύση.

Με αυτή τη σάλτσα, ένας κλασικός συνδυασμός όπως οι μπριζόλες με πατάτες, αναβαθμίζεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γίνεται μια Tex–Mex εκδοχή που μπορεί να σταθεί, ως εξωτική επιλογή, στο γιορτινό σας μπουφέ ή στο οικογενειακό τραπέζι.

Tip: το σοτάρισμα του κρέατος δίνει μια ωραία κρούστα εξωτερικά, χωρίς να παραψηθεί το κέντρο και εντείνει τις γεύσεις του κρέατος. Βοηθά επίσης στην ενίσχυση της γεύσης της σάλτσας.

Tip 2: μπορείτε να αντικαταστήσετε τις χοιρινές μπριζόλες με μπούτια κοτόπουλου με κόκαλο ή χωρίς, ή ακόμα και με χοιρινό φιλέτο, προσαρμόζοντας τους χρόνους μαγειρέματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χοιρινές μπριζόλες σε κρεμώδη σάλτσα

Υλικά:

4 χοιρινές μπριζόλες με κόκαλο (περίπου 4 εκατοστά πάχος), στεγνωμένες ταμποναριστά

1 κ.γ. αλάτι

1 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

2 κ.σ. ελαιόλαδο

450 γρ. baby πατάτες, κομμένες σε χοντρές φέτες

1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 – 2 κ.γ. πιπέρι καγιέν

1 κ.σ. μείγμα μεξικάνικων μπαχαρικών

3 μέτριες σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

1 φλιτζάνι ζωμό κοτόπουλου

1 φλιτζάνι κρέμα γάλακτος

Ψιλοκομμένο φρέσκο ​​κόλιανδρο ή μαϊντανό, για γαρνίρισμα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

Θωρακίζουμε τις χοιρινές μπριζόλες, αφού τις αλατοπιπερώσουμε και στις δύο πλευρές.

Ζεσταίνουμε το λάδι σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια προς δυνατή φωτιά και τις σοτάρουμε 2, μπριζόλες κάθε φορά, μέχρι να ροδίσουν και από τις δύο πλευρές, περίπου 4 λεπτά από κάθε πλευρά (το χοιρινό δεν θα είναι πλήρως μαγειρεμένο).

Χωρίς να σκουπίσουμε την κατσαρόλα, σοτάρουμε εκεί τις πατάτες και τα κρεμμύδια για περίπου 4 λεπτά.

Ρίχνουμε το μεξικάνικο καρύκευμα, το καγιέν και το σκόρδο και μαγειρεύουμε, ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους, περίπου 1 λεπτό.

Προσθέτουμε τον ζωμό κοτόπουλου στην κατσαρόλα, ξύνοντας τυχόν ροδισμένα κομμάτια από τον πάτο. Ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος και ανακατεύουμε με σύρμα. Αφήνουμε να βράσει σε δυνατή φωτιά, ανακατεύοντας συχνά, μέχρι η σάλτσα να δέσει ελαφρώς, περίπου, για 5 λεπτά.

Βάζουμε τις χοιρινές μπριζόλες στη γάστρα, αδειάζουμε πάνω τους τη σάλτσα, ώστε να καλυφθούν εντελώς. Κλείνουμε με το καπάκι τη γάστρα.

Ψήνουμε στον καυτό φούρνο για 15 -20 λεπτά.

Πασπαλίζουμε με φρέσκα βότανα, κόλιανδρο ή μαϊντανό και σερβίρουμε.