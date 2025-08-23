Χοιρινό σνίτσελ, μπαρμπούνια τηγανητά και χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι, ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Αυτή η εβδομάδα είναι ωδή στα comfort πιάτα, που είναι πολύ αγαπημένα μας.

Οι τεχνικές μαγειρέματος, είναι απλές και γρήγορες και οι προτάσεις περιλαμβάνουν πουλερικά, θαλασσινά και ένα λαδερό, για να δημιουργήσουν ένα πλήρες μενού.

Τα συνοδευτικά παίζουν τον πιο ευχάριστο ρόλο και κάνουν τα πιάτα ακόμη πιο δελεαστικά.

Ένα πιλάφι με μυρωδικά, ένας βελούδινος πουρές, ελαφρά αρωματισμένος με λίγο σκόρδο και μια σαλάτα με κολοκυθάκια και φρέσκο δυόσμο, είναι μερικά από αυτά.

Ένα γλυκάκι ψυγείου θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη για όποιον ανοίξει το ψυγείο.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Χοιρινό σνίτσελ με πιλάφι μυρωδικών: Χρειάζεται να σας επεξεργαστεί ο χασάπης τα κομμάτια του χοιρινού να είναι λεπτά και διάτρητα.

Ψώνια: χοιρινό σνίτσελ, αλεύρι, αυγό, γάλα, φρυγανιά, ρύζι για πιλάφι, φρέσκο κρεμμυδάκι, μυρωδικά (μαϊντανός, άνηθος), βούτυρο.

Τρίτη

Μπαρμπούνια τηγανητά με κολοκυθάκια βραστά, σαλάτα: το τηγάνισμα γίνεται είτε με τον παραδοσιακό τρόπο, είτε στο air fryer.

Ψώνια: μπαρμπούνια, αλεύρι σιμιγδάλι ψιλό, κολοκυθάκια, δυόσμο, λεμόνι.

Τετάρτη

Φασολάκια με πατάτες γιαχνί και κατίκι: το κατίκι είναι για το σερβίρισμα, θέλει, όμως, απαραιτήτως και φρέσκο ψωμί.

Ψώνια: Φασολάκια, πατάτες, φρέσκια ντομάτα, μαϊντανό, πελτέ, κρεμμύδι, κατίκι.

Πέμπτη

Κοτόπουλο κοκκινιστό με σκορδάτο πουρέ: γίνεται πιο γρήγορα από ότι με μοσχαράκι, αυτό το κοκκινιστό.

Ψώνια: κοτόπουλο (φιλέτο στήθος ή μπούτι), ντοματοπελτέ, κρεμμύδι, σκόρδο, μπαχάρι, κανέλα, σκόρδο, πατάτες, γάλα, βούτυρο.

Παρασκευή

Χταπόδι με κοφτό μακαρονάκι: κλασικός και αγαπημένος συνδυασμός.

Ψώνια: χταπόδι, κοφτό μακαρονάκι, κρεμμύδι, μπαχάρι, φρέσκια ντομάτα, φρέσκο θυμάρι.



