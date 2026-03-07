Χοιρινό «τραβηχτό» με σελινόριζα και vegan chili με μανιτάρια ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Άλλη μία εβδομάδα ξενικά και μας φέρνει πιο κοντά στην Άνοιξη.

Οι επιλογές μας είναι γιορτινές, για να γιορτάσουμε με όλη την οικογένεια, γύρω από το τραπέζι.

Όπως το pulled pork με πουρέ σελινόριζας και τα λαζάνια με κοτόπουλο και μοτσαρέλα.

Υπάρχουν, όμως και νηστίσιμες ή χορτοφαγικές προτάσεις, όπως το βλέπει καθένας και όπως τον εξυπηρετεί.

Όπως τα καλαμαράκια με κρασάτη σάλτσα, οι γίγαντες με το σπανάκι και το vegan chili με μανιτάρια.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Τραβηχτό χοιρινό (pulled pork) με πουρέ σελινόριζας: αυτό το φαγητό θέλει υπομονή για να γίνει και παρέα για να φαγωθεί, τυλιγμένο σε μαλακά ψωμάκια. Ο πουρές σελινόριζας, προσφέρει μια πιο υγιεινή εναλλακτική από τις τηγανητές πατάτες, που, ομολογουμένως ταιριάζουν πολύ.

Ψώνια: χοιρινό (ώμο ή σπάλα), κρεμμύδι, σκόρδο, σάλτσα BBQ, ζωμός βοδινού, σελινόριζα, βούτυρο, γάλα, μαλακά ψωμάκια.

Τρίτη

Καλαμαράκια κρασάτα με ρύζι: δεν είναι γεμιστά τα καλαμαράκια, αλλά τα συνοδεύουμε με ρύζι, που θα «ποτίσει» η σάλτσα κόκκινου κρασιού και ντομάτας.

Ψώνια: καλαμάρια (καθαρισμένα και κομμένα), κρεμμύδι, σκόρδο, κόκκινο κρασί, ντομάτα κονκασέ, μπαχάρι, ρίγανη, ρύζι.

Τετάρτη

Γίγαντες με σπανάκι: κλασικός συνδυασμός, που τον φτιάχνουν στην Ήπειρο και στη Θεσσαλία. Αξίζει να τον δοκιμάσετε.

Ψώνια: γίγαντες, κρεμμύδι, πιπεριά Φλωρίνης, σπανάκι (φρέσκο ή κατεψυγμένο), κονσέρβα ψιλοκομμένες ντομάτες, θυμάρι.

Πέμπτη

Vegan chili με μανιτάρια: η γεύση της σάλτσας, με τα μπαχαρικά, δίνει εντελώς, την αίσθηση του κιμά, αν βεβαίως και τα μανιτάρια είναι ψιλοκομμένα όπως θα ήταν το κρέας σε αυτή τη συνταγή.

Ψώνια: μανιτάρια (λευκά και καστανά), κόκκινη πιπεριά, κονσέρβα κόκκινα φασόλια, κονσέρβα ψιλοκομμένες ντομάτες, κρεμμύδι, σκόρδο, κύμινο, καπνιστή πάπρικα.

Παρασκευή

Εύκολα λαζάνια με κιμά κοτόπουλο και μοτσαρέλα: χωρίς μπεσαμέλ, χωρίς κρέμα γάλακτος, στήνονται σε 5 λεπτά και το τυρί λιώνει στον φούρνο.

Ψώνια: φύλλα λαζάνια, κιμάς κοτόπουλου, κρεμμύδι, σκόρδο, σάλτσα ντομάτας, ρίγανη, βασιλικό, μοτσαρέλα τριμμένη.



