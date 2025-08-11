Tasteit

Χοντρό μακαρόνι σε κόκκινη σάλτσα με τόνο και γαύρο

Σπάστε τα μακαρόνια στη μέση ή σε τρία μέρη
Ziti with sauce with tuna
Ηλιάνα Σκιαδά

Θαλασσινή μακαρονάδα με χοντρό μακαρόνι σε πλούσια σάλτσα ντομάτας με τόνο και φιλέτα γαύρου, όνειρο.

Ο τόνος και ο αλμυρός γαύρος δίνουν έξτρα νοστιμιά στη σάλτσα.

Οι γείτονες οι Ιταλοί, φτιάχνουν αυτό το πιάτο με ziti, ένα πιο μακρύ και πιο λεπτό ριγκατόνι.

Προσθέτουν, δε, σε πολλές περιοχές και πράσινες ελιές στη σάλτσα.

Σαφώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο είδος ζυμαρικού προτιμάτε, ωστόσο αν έχει τρύπα στη μέση, τόσο το καλύτερο, γιατί θα εισχωρήσει η σάλτσα.

Υλικά:

  • 700 γρ. ντομάτες, τριμμένες
  • 1 πακέτο χοντρό μακαρόνι σπασμένο στα δύο
  • 1 σκελίδα σκόρδου, ψιλοκομμένη
  • 1/2 κ.γ. μπούκοβο
  • 6 φιλέτα γαύρου σε λάδι
  • 200 γρ. τόνος κονσέρβας
  • 1/3 ματσάκι μαϊντανού, ψιλοκομμένο
  • 60 ml ελαιόλαδο 
  • αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ρίχνουμε τις τριμμένες ντομάτες, σε δυνατή φωτιά για 1-2 λεπτά.

Αλατοπιπερώνουμε, χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά και βράζουμε για 20 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα.

Βράζουμε τα ζυμαρικά σε άφθονο αλατισμένο νερό για 1-2 λεπτά λιγότερα από τον χρόνο που λέει η συσκευασία.

Σε φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το μισό ελαιόλαδο και σοτάρουμε σε μέτρια φωτιά το σκόρδο, τα φιλέτα του γαύρου και το μπούκοβο, για 1 λεπτό.

Ρίχνουμε τις μαγειρεμένες ντομάτες, τον τόνο και τον μαϊντανό, αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και μαγειρεύουμε για 2 λεπτά σε δυνατή φωτιά.

Προσθέτουμε τα ζυμαρικά και ανακατεύουμε καλά.

