Χταπόδι με μακαρονάκι κοφτό και μπιφτέκια οσπρίων ξεχωρίζουν στο μενού της πρώτης εβδομάδας της Σαρακοστής

Η Καθαρά Δευτέρα, σηκώνει την αυλαία της Σαρακοστής.

Τα νηστίσιμα εδέσματα θα έχουν την τιμητική τους, με αγαπημένες πρώτες ύλες το χταπόδι, τα θαλασσινά, τα όσπρια και τα λαχανικά.

Τα ζυμαρικά και το ρύζι, θα μας χορτάσουν μέσα στη νηστεία και αυτό ακριβώς θα κάνει αυτό το μενού: θα μας βάλει τη ιδέα για να νηστέψουμε για οποιονδήποτε λόγο, θρησκευτικό ή αυτοσυγκράτησης.

Υπάρχουν υγιεινές και χορταστικές λύσεις, χωρίς να θυσιάζουν τη γεύση.

Και, φυσικά, υπάρχει σε όλα τα πιάτα που σας προτείνουμε, η ισορροπία θρεπτικών στοιχείων.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Τρίτη

Χταπόδι με μακαρονάκι κοφτό: no food waste προσπάθεια, αν μας περισσέψει χταποδάκι από το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας, το βάζουμε στη σάλτσα και προσθέτουμε το ζυμαρικό.

Ψώνια: χταπόδι, μακαρονάκι κοφτό, κρεμμύδι, σκόρδο, κόκκινο κρασί, κονσέρβα, ψιλοκομμένες ντομάτες, δάφνη, μπαχάρι.

Τετάρτη

Λαχανόρυζο: πολύ χορταστικό φαγητό, αν και έχει ελάχιστα υλικά και πολύ απλά.

Ψώνια: άσπρο λάχανο, ρύζι νυχάκι, κρεμμύδι, καρότα, ζωμό λαχανικών, λεμόνι, άνηθο.

Πέμπτη

Μπιφτέκια οσπρίων: Φακές, ροβίτσα ρεβύθια, ή ό,τι όσπριο μας αρέσει, πολτοποιημένο και ζυμωμένο με μυρωδικά και φρυγανιά. Τα ψήνουμε εύκολα στο air fryer.

Ψώνια: ρεβίθια, φακές, κρεμμύδι, σκόρδο, φρυγανιά τριμμένη, κύμινο, μαϊντανός.

Παρασκευή

Μανιτάρια πλευρώτους με πατάτες στον φούρνο: μπριζόλες με πατάτες, στη vegan εκδοχή.

Ψώνια: μανιτάρια πλευρώτους, μουστάρδα, λεμόνι, πατάτες, κρεμμύδι, φρέσκο θυμάρι, ρίγανη.



