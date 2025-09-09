Υγρό κέικ με μύρτιλα, ρικότα και άρωμα λεμονιού

Μόλις το σπίτι μυρίσει φρεσκοψημένο κέικ, η κανονικότητα έχει επιστρέψει στο πρόγραμμά μας.

Διότι το απόγευμα, μεταξύ των δραστηριοτήτων και των μετακινήσεων με τα παιδιά ή τα σκυλιά, ό,τι ο καθένας έχει, ένα γλυκό boost, με τον καφέ είναι απαραίτητο.

Αυτό το κέικ, εκτός από ελαφρύ και αρωματικό, περιέχει τα μύρτιλα που είναι super food.

Τα μικρά αυτά θαύματα της φύσης, λιώνουν και αφήνουν τους χυμούς τους μέσα στο κέικ και αυτό το κρατάει υγρό και βελούδινο.

Φτιάξτε το αυτό το σαββατοκύριακο ή πριν ανοίξουν τα σχολεία, για να γλυκάνετε κάθε πικραμένο.

Υγρό κέικ με μύρτιλα και ρικότα

Υλικά:

150 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

1 φλιτζάνι κρυσταλλική ζάχαρη

4 αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου

1 φλιτζάνι τυρί ρικότα

2 κουταλιές της σούπας γιαούρτι

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

1 κ.γ. τριμμένο ξύσμα λεμονιού

1 1/4 φλιτζάνια αλεύρι για όλες τις χρήσεις

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.γ. αλάτι

2 φλιτζάνια φρέσκα μύρτιλλα (350 γραμμάρια), χωρισμένα

ζάχαρη άχνη, για πασπάλισμα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου.

Λαδώνουμε και αλευρώνουμε ένα στρογγυλό ταψί 23 εκατοστών, τινάζοντας το περιττό αλεύρι.

Χτυπάμε το μαλακό βούτυρο και τη ζάχαρη στον κάδο του μίξερ με το εξάρτημα φτερό, για 3 λεπτά, μέχρι να αφρατέψει το μείγμα, ξύνοντας τα τοιχώματα του μπολ, αν χρειάζεται.

Με το μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα, προσθέτουμε τα αυγά ένα κάθε φορά, ανακατεύοντας καλά μετά από κάθε προσθήκη.

Ρίχνουμε τη ρικότα, το γιαούρτι, τη βανίλια και το ξύσμα λεμονιού και ανακατεύουμε καλά.

Σε ένα μικρό μπολ, ενώνουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι.

Με το μίξερ σε χαμηλή ταχύτητα, προσθέτουμε αργά τα στερεά υλικά στο μείγμα, ανακατεύοντας μέχρι να ενσωματωθούν.

Με μια λαστιχένια σπάτουλα, διπλώνουμε τα δύο τρίτα των μύρτιλων στο μείγμα.

Αδειάζουμε στο ταψί και ισιώνουμε την επιφάνεια.

Τοποθετούμε τα υπόλοιπα μύρτιλα στο κέικ, πιέζοντάς τα ελαφρά στην επιφάνεια.

Ψήνουμε για περίπου 45-50 λεπτά, μέχρι να βγαίνει καθαρή μια οδοντογλυφίδα από το κέντρο. Αφήνουμε το κέικ να κρυώσει στο ταψί για 15 λεπτά. Ύστερα αχνίζουμε και σερβίρουμε.