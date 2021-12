Kαι αυτά τα Χριστούγεννα το Public μοιράζεται μαζί μας αμέτρητες επιλογές δώρων για τους αγαπημένους μας – smartphones, βιβλία, παιχνίδια, wearables αλλά και είδη gaming– που μπορούμε να αποκτήσουμε στα φυσικά καταστήματα αλλά και μέσα από το public.gr. Γιατί το μεγαλύτερο δώρο είναι να μοιράζεσαι!

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όλοι μας ψάχνουμε τα δώρα που θα κάνουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Και πάντα, η αναζήτησή τους καταλήγει σε… σπαζοκεφαλιά. Την απάντηση στο δίλημμα «τι θα πάρω αυτά τα Χριστούγεννα;» έρχεται να δώσει το Public, με χιλιάδες επιλογές για δώρα, για τον ή την σύντροφό σας, τον άντρα, τη γυναίκα, τους φίλους σας, και ασφαλώς τα παιδιά.

Στο Public θα τα βρεις όλα! Ξεχωρίσαμε και σου παρουσιάζουμε μερικά από τα προϊόντα που σίγουρα πρέπει να δεις, πριν αποφασίσεις για τα χριστουγεννιάτικα δώρα

1/ Smartphone Samsung Galaxy S21 5G 128GB Dual Sim Phantom Gray | Public

Ένα απροσδόκητο smartphone που δεν απολογείται σε κανέναν, με το σχεδιασμός του φέρνει μία πολύ τολμηρή δήλωση χάρη στο νέο εμβληματικό ενιαίο contour cut κάμερας και μεταλλικό πλαίσιο συσκευής.

2/ Πικάπ Crosley Cruiser Deluxe- Μαύρο

Το Deluxe Cruiser περιλαμβάνει Bluetooth και Pitch Control ώστε να συνδέεις ασύρματα το πικάπ σου με τις άλλες Bluetooth συσκευές σου και να μεταφέρεις τη μουσική σου ασύρματα! Είναι αυτοενισχυόμενο και διαθέτει έξοδο RCA για να μην απαιτείται ενισχυτής για την ακρόαση των αγαπημένων σου δίσκων! Διαθέτει 3 ταχύτητες αναπαραγωγής 33 1/3 /45 /78 RPM

3/ Nintendo Switch Neon Red/Neon Blue & Mario Kart 8 Deluxe & 3 Μήνες Συνδρομή Nintendo Switch Online

Παραδοσιακό gaming. Παντού. Με το Nintendo Switch 2019, μπορείς να απολαύσεις τίτλους κάθε είδους που σημάδεψαν το gaming και την Nintendo ανά τα χρόνια, σε όλη την «τηλεοπτική» τους δόξα από τον καναπέ σου, με το χειριστήριό σου.

4/ Ο ήρωας της διπλανής πόρτας

Για πάνω από είκοσι πέντε χρόνια, ο θρύλος της ηγεσίας και της προσωπικής ανάπτυξης Robin Sharma έχει καθοδηγήσει εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι, μέσω της επαναστατικής μεθοδολογίας του, έφτασαν στην επιτυχία που ονειρεύονταν. Στο πρωτοποριακό αυτό βιβλίο ο Sharma διαθέτει το σύστημά του σε όποιον είναι έτοιμος για ανίκητη θετικότητα, μνημειώδη παραγωγικότητα, βαθιά πνευματική ελευθερία και μια γεμάτη ζωή.

5/ Πώς να αλλάξουμε τα πάντα

Το βιβλίο µάς συστήνει νεαρούς ακτιβιστές από όλο τον κόσµο και αντιπαραθέτει δύο φωτιές: τη φωτιά της κλιµατικής αλλαγής και τη φωτιά που έχει µέσα της η νέα γενιά. Όσο πιο πολλές σπίθες έχει αυτή η δεύτερη φωτιά, τόσο πιο έντονα θα λάµπει, λέει η Ναόµι Κλάιν, και καλεί τους αναγνώστες να προσθέσουν τη δική τους σπίθα, καθώς τους ρωτάει: «Είστε έτοιµοι να αλλάξετε τα πάντα;»

6/ Ημερολόγιο Legami 2022 12Μ Ημερήσιο Small Lemon

Προγραμματίστε τις μέρες σας με στυλ, με το ημερήσιο ημερολόγιο Legami! Το ημερολόγιο 12 μηνών, Legami, έχει μια εξαιρετικά πρακτική διάταξη. Μπορείτε να σημειώνετε με ευκολία τις ιδέες, τα ραντεβού σας και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται να θυμάστε! Είναι η ιδανική πρόταση για εσάς που θέλετε να κρατάτε καθημερινά οργανωμένες σημειώσεις!

7/ Ultimate Sinatra – Frank Sinatra

To πιο πλήρες Best Of για την πιο αναγνωρίσιμη φωνή στην ιστορία της μουσικής.

8/ Joy Division: Unknown Pleasures

Το ντεμπούτο μιας από τις εμβληματικότερες μπάντες όλων των εποχών, που στιγμάτισε τα 80’s και άφησε αποτύπωμα για τις γενιές που ακολούθησαν.

9/ Επιτραπέζιο Σκιτσογραφίες

Επιτέλους, σκιτσογραφίες για ανθρώπους που είναι απολύτως ανίδεοι στο σχέδιο. Μόλις το υπέροχο σχέδιό σας περάσει από όλους τους περίεργους φίλους σας, θα καταλάβετε ότι κάτι πάει πολύ στραβά… Αυστηρά για ενηλίκους!

10/ Ξύλινο Σπίτι Πολυγωνικό Montessori Kids Concept

Στη μεγάλη σκηνή κιόσκι, υπάρχει χώρος για εσάς και όλους τους φίλους σας. Τυλίξτε μερικές ή όλες τις πλευρές της σκηνής και θα είναι σαν ένα περίπτερο με προστατευτική οροφή ή διπλώστε τις πλευρές και θα είναι μια ζεστή και άνετη σκηνή και καλύβα παιχνιδιού.