Χωρίς κατηγορία

Ελλάδα – Λευκορωσία: Με Μπακασέτα και Βαγιαννίδη η ενδεκάδα της εθνικής ποδοσφαίρου

Οι επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το ματς του «Γ. Καραϊσκάκης»
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Η Ελλάδα υποδέχεται την Λευκορωσία, στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστές τις επιλογές του, για την αρχική ενδεκάδα της ομάδας. “Κατεβάζοντας” την Εθνική ποδοσφαίρου με σύστημα 4-2-3-1 ο Ομοσπονδιακός τεχνικός ξεκινάει βασικούς τους Μπακασέτα και Βαγιαννίδη.

Ο Τζολάκης θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, Μαυροπάνος και Κουλιεράκης θα βρεθούν στο κέντρο της άμυνας, με τον Βαγιαννίδη να παίζει δεξιά και τον Τσιμίκα αριστερά.

Στα χαφ θα αγωνιστούν Κουρμπέλης και Ζαφείρης, με τον Καρέτσα να βρίσκεται στο δεξί “φτερό” και τον Τζόλη στο αριστερό. Ο Μπακασέτας θα κινείται πίσω από τον Παυλίδη.

 

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης – Παυλίδης

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρότα, Κυριακόπουλος, Χατζηδιάκος, Μασούρας, Πέλκας, Μουζακίτης, Σιώπης, Μάνταλος, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χωρίς κατηγορία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χωρίς κατηγορία: Περισσότερα άρθρα
Η ΕΕ υπερασπίζεται τους ψηφιακούς κανονισμούς της κόντρα στις κατηγορίες Τραμπ
«Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες στην επικράτειά τους που είναι σύμφωνες με τις δημοκρατικές μας αξίες», δήλωσε η Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πόλα Πίνιο
Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα Ιρακινών στη Ριτσώνα που διακινούσε μετανάστες – Η σύνδεση με την τουρκική μαφία και τα safe houses
Οι διακινητές επέλεγαν παραλίες της Εύβοιας και της Θεσσαλίας για την αποβίβαση των μεταναστών - Παρακολουθούσαν τις ακτές και τις περιπολίες των αρχών
Μετανάστης
1
Newsit logo
Newsit logo