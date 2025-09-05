Ελλάδα – Λευκορωσία: Με Μπακασέτα και Βαγιαννίδη η ενδεκάδα της εθνικής ποδοσφαίρου

Η Ελλάδα υποδέχεται την Λευκορωσία, στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε γνωστές τις επιλογές του, για την αρχική ενδεκάδα της ομάδας. “Κατεβάζοντας” την Εθνική ποδοσφαίρου με σύστημα 4-2-3-1 ο Ομοσπονδιακός τεχνικός ξεκινάει βασικούς τους Μπακασέτα και Βαγιαννίδη.

Ο Τζολάκης θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια, Μαυροπάνος και Κουλιεράκης θα βρεθούν στο κέντρο της άμυνας, με τον Βαγιαννίδη να παίζει δεξιά και τον Τσιμίκα αριστερά.

Στα χαφ θα αγωνιστούν Κουρμπέλης και Ζαφείρης, με τον Καρέτσα να βρίσκεται στο δεξί “φτερό” και τον Τζόλη στο αριστερό. Ο Μπακασέτας θα κινείται πίσω από τον Παυλίδη.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης – Παυλίδης

Στον πάγκο: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρότα, Κυριακόπουλος, Χατζηδιάκος, Μασούρας, Πέλκας, Μουζακίτης, Σιώπης, Μάνταλος, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης