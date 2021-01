Ενθουσιασμένος ο Τραμπ με την εισβολή στο Καπιτώλιο – Το παρασκήνιο και τα σενάρια καθαίρεσης

Το παρασκήνιο του πως αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που το πλήθος των υποστηρικτών του εισέβαλε στο Καπιτώλιο (με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους τελικά) καταπατώντας κάθε έννοια Δημοκρατία στις ΗΠΑ και φωνάζοντας συνθήματα για κλοπή και προδοσία, αποκαλύπτει η ανταποκρίτρια του CNN στο Λευκό Οίκο Κέιτλαν Κόλινς.

Περιγράφει πως αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου της είπαν για την αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, του ανθρώπου που παραμένει έως τις 20 Ιανουαρίου πρόεδρος των ΗΠΑ, όταν είδε το πλήθος να μπαίνει στο Καπιτώλιο. Πόσο ενθουσιασμένος (!) ήταν!

«Μου τον περιέγραψαν σαν (να ήταν) στα όρια του ενθουσιασμού γιατί αυτό (η εισβολή στο Καπιτώλιο) σήμαινε ότι η επικύρωση (της εκλογής του Τζο Μπάιντεν από το Κογκρέσο) εκτροχιαζόταν. Αυτό πραγματικά φρίκαρε τον κόσμο» έγραψε η δημοσιογράφος του CNN.

White House officials were shaken by Trump’s reaction to a mob of his supporters descending on the Capitol today. He was described to me as borderline enthusiastic because it meant the certification was being derailed. It has genuinely freaked people out.