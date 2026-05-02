Χωρίς κατηγορία

Γερμανία: Φόβοι για ζημιά έως 15 δισ. ευρώ από τους δασμούς Τραμπ

Η ΕΕ δείχνει να τηρεί στάση υπομονής απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ
REUTERS
REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

Οι αυξημένοι δασμοί σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ανακοίνωσε ο  Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να κοστίσουν στη Γερμανία έως και 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε απώλεια παραγωγής.

«Οι επιπτώσεις θα είναι σημαντικές», δήλωσε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Παγκόσμιας Οικονομίας του Κιέλου (IfW) στο Reuters, Μόριτζ Σκούλαρικ. Το Ινστιτούτο επισημαίνει ότι οι δασμοί που έχουν επιβληθεί στη Γερμανία από τις ΗΠΑ, έχουν στοιχίσει ήδη αρκετά δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (1.5.2026) ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα αυτοκίνητα προς την ΕΕ στο 25% την επόμενη εβδομάδα από το 15% που είχε συμφωνηθεί προηγουμένως, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία της Ευρώπης δεν είχε συμμορφωθεί με τη εμπορική συμφωνία της με την Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, μετά την κατηγορία Τραμπ, οι Βρυξέλλες απάντησαν και υποστήριξαν ότι τηρούν τις δεσμεύσεις τους σύμφωνα με τις συνήθεις νομοθετικές διαδικασίες. «Η EE εφαρμόζει τις δεσμεύσεις της Κοινής Δήλωσης σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας πλήρως την αμερικανική κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας», δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ευρωπαϊκές χώρες με σημαντικό τομέα αυτοκινήτων, όπως είναι η Ιταλία, η Σλοβακία και η Σουηδία, ενδέχεται να έρθουν αντιμέτωπες με παρόμοιο πρόβλημα.

Ο Γενς Σούντεκουμ, επικεφαλής σύμβουλος του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών συνέστησε υπομονή απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Η ΕΕ θα πρέπει απλώς να περιμένει και να δει τι θα συμβεί προς το παρόν. Είναι γνωστό ότι ο Τραμπ βιάζεται να αναστείλει ή να αποσύρει τις μεγαλοπρεπείς απειλές του για δασμούς».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
115
107
59
57
38
