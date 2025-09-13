Χωρίς κατηγορία

Γιουβέντους – Ίντερ 4-3: Τεράστια νίκη στις καθυστερήσεις για τη «Μεγάλη Κυρία»

Θρίλερ στο Τορίνο
Οι παίκτες της Γιουβέντους πανηγυρίζουν
Οι παίκτες της Γιουβέντους πανηγυρίζουν/ REUTERS/Alberto Lingria

Η Γιουβέντους επικράτησε με 4-3 στο μεγάλο ντέρμπι του Ιταλικού ποδοσφαίρου, κόντρα στην Ίντερ. Ο Άντζιτς με τέρμα στο 91′ έδωσε τη νίκη στους γηπεδούχους, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Serie A.

Σε ένα γεμάτο εναλλαγές παιχνίδι η Γιουβέντους πήρε σπουδαίο τρίποντο κόντρα στην Ίντερ και πάτησε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Serie A.

Ο αγώνας

Η Γιουβέντους πήρε το προβάδισμα στο 14′ με τον Κέλι να εκμεταλλεύεται τη σέντρα του Μπρέμερ και να τελειώνει με όμορφο τελείωμα τη φάση. Ο Τσαλχάνογλου ισοφάρισε στο 31′ με συρτό σουτ. Το 2-1, που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους, έκανε ο Γιλντίζ με δυνατό σουτ στην αριστερή γωνία του Σόμερ.

Ο Τσαλχάνογλου είχε και πάλι απάντηση για την Ίντερ και με ωραίο σουτ έκανε το 2-2 στην αναμέτρηση στο 66′. Η Ίντερ, μάλιστα, στο 76′ πήρε «κεφάλι» στο σκορ με κεφαλιά του Τουράμ.

Η Γιουβέντους, όμως δεν τα παράτησε και με δύο τέρματα στα τελευταίοα δέκα λεπτά ανέτρεψε την κατάσταση στο Τορίνο. Αρχικά, ο Τουράμ ισοφάρισε σε 3-3 και στις καθυστερήσεις ο Άντζιτς σκόραρε με πολύ όμορφο τρόπο για να γράψει το τελικό 4-3, υπέρ της Γιουβέντους.

