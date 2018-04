Στις καθυστερήσεις του αγώνα στη Μαδρίτη και ενώ όλα έδειχναν παράταση, μετά το επικό 0-3 που είχε πετείχει ήδη από το 61′ η Γιουβέντους, μια πτώση του Βάθκεθ μέσα στην περιοχή του Μπουφόν άλλαξε τα πάντα. Ο διαιτητής σφύριξε πέναλτι, ο Ιταλός τερματοφύλακας έπεσε πάνω του και αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρήκε μία ακόμη ευκαιρία για να γίνει ήρωας.

Μετά το τέλος του αγώνα πάντως, ο Μπουφόν μίλησε με «σκληρή γλώσσα» για το διαιτητή της αναμέτρησης. «Ένας διαιτητής δεν μπορεί να είναι τόσο κυνικός και να καταστρέφει έτσι την προσπάθεια μιας ολόκληρης ομάδας. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που θέλει να λέγεται άνθρωπος, να αφήνει έξω μία ομάδα με τέτοιο τρόπο. Αν θέλεις να είσαι ο πρωταγωνιστής μείνε σπίτι σου με την γυναίκα σου. Ο Όλιβερ αντί για καρδιά έχει έναν σκουπιδοτενεκέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τρομερές δηλώσεις και από τον ιδιοκτήτη της βέκια σινιόρα, Αντρέα Ανιέλι. «Δεν καταλαβαίνω πώς αυτά τα επεισόδια γίνονται πάντοτε εις βάρος των Ιταλών. Ο αρχιδιαιτητής της UEFA, ο Πιερλουίτζι Κολίνα, δεν κάνει τίποτα άλλο από το να χτυπάει τις ιταλικές ομάδες, οι ορισμοί των διαιτητών ίσως γίνονται για να δείξει ότι αν και Ιταλός είναι ουδέτερος. Ο αρχιδιαιτητής πρέπει να αλλάζει κάθε τρία χρόνια, τέλος. Δείτε τι αδικίες έχουν συμβεί φέτος σε ματς των Λάτσιο, Ρόμα και Μίλαν, όχι μόνο στα δικά μας ματς, όπως το πέναλτι στον Κουαδράδο στο πρώτο ματς που δε δόθηκε. Έχουμε χώρες με VAR και στο Champions League δεν έχουμε. Θα πιέσω προς αυτήν την κατεύθυνση. Το Champions League πρέπει να αναβαθμιστεί. Η UEFA δεν είναι εναντίον του VAR, όμως υπάρχουν τεχνικά προβλήματα. Πρέπει να κινητοποιηθούν. Έχει προκληθεί μεγάλη σύγχυση για τη Γιουβέντους. Δεν ήταν ούτε κόκκινη κάρτα στον Ντιμπάλα (σ.σ. στο 1ο παιχνίδι). Απόψε ο διαιτητής δεν καταλάβαινε τίποτα», ανέφερε ο «ισχυρός» άνδρας της Γιουβέντους.

2006: Zidane was sent off in his final World Cup game against Buffon’s Italy.

2018: Buffon is sent off in his final Champions League game against Zidane’s Real Madrid.

Coincident or not? pic.twitter.com/II3jmiHFHf

