Η ΕΕ υπερασπίζεται τους ψηφιακούς κανονισμούς της κόντρα στις κατηγορίες Τραμπ

Επίθεση εξαπέλυσε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στους ισχυρισμούς ότι οι ψηφιακοί κανονισμοί της είναι άδικοι, μια ημέρα αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς σε χώρες που έχουν φόρους ψηφιακών υπηρεσιών.

«Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες στην επικράτειά τους που είναι σύμφωνες με τις δημοκρατικές μας αξίες», δήλωσε η Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πόλα Πίνιο σε δημοσιογράφους σήμερα Τρίτη (26.8.2025) στις Βρυξέλλες.

Ο Τραμπ απείλησε με περιορισμούς στις εξαγωγές και δασμούς στην προηγμένη τεχνολογία και τους ημιαγωγούς σε αντίποινα κατά των φόρων ψηφιακών υπηρεσιών άλλων εθνών που επηρεάζουν τις αμερικανικές εταιρείες. Δημοσίευσε στα social media αργά χθες το βράδυ ότι τα μέτρα «έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν ή να κάνουν διακρίσεις εις βάρος της αμερικανικής τεχνολογίας».