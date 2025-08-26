Χωρίς κατηγορία

Η ΕΕ υπερασπίζεται τους ψηφιακούς κανονισμούς της κόντρα στις κατηγορίες Τραμπ

«Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες στην επικράτειά τους που είναι σύμφωνες με τις δημοκρατικές μας αξίες», δήλωσε η Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πόλα Πίνιο
Σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
REUTERS / Yves Herman / File Photo

Επίθεση εξαπέλυσε η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στους ισχυρισμούς ότι οι ψηφιακοί κανονισμοί της είναι άδικοι, μια ημέρα αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επιβάλει δασμούς σε χώρες που έχουν φόρους ψηφιακών υπηρεσιών.

«Είναι κυριαρχικό δικαίωμα της ΕΕ και των κρατών μελών της να ρυθμίζουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες στην επικράτειά τους που είναι σύμφωνες με τις δημοκρατικές μας αξίες», δήλωσε η Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πόλα Πίνιο σε δημοσιογράφους σήμερα Τρίτη (26.8.2025) στις Βρυξέλλες.

Ο Τραμπ απείλησε με περιορισμούς στις εξαγωγές και δασμούς στην προηγμένη τεχνολογία και τους ημιαγωγούς σε αντίποινα κατά των φόρων ψηφιακών υπηρεσιών άλλων εθνών που επηρεάζουν τις αμερικανικές εταιρείες. Δημοσίευσε στα social media αργά χθες το βράδυ ότι τα μέτρα «έχουν σχεδιαστεί για να βλάψουν ή να κάνουν διακρίσεις εις βάρος της αμερικανικής τεχνολογίας». 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χωρίς κατηγορία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Χωρίς κατηγορία: Περισσότερα άρθρα
Πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα Ιρακινών στη Ριτσώνα που διακινούσε μετανάστες – Η σύνδεση με την τουρκική μαφία και τα safe houses
Οι διακινητές επέλεγαν παραλίες της Εύβοιας και της Θεσσαλίας για την αποβίβαση των μεταναστών - Παρακολουθούσαν τις ακτές και τις περιπολίες των αρχών
Μετανάστης
1
Λιμενικοί προσπαθούν να βάλουν «στοπ» στο έθιμο της βουτιάς στην Σίκινο - Νεαροί πέφτουν στη θάλασσα κατά την αναχώρηση πλοίου
Το τελευταίο δρομολόγιο πλοίο, την ώρα που ξεμακραίνει από το λιμάνι, οι νέοι παίρνουν φόρα και βουτάνε στην θάλασσα, στα αναδυόμενα, από την προπέλα του πλοίου, νερά
Σίκινος
16
Newsit logo
Newsit logo