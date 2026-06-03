Ελλάδα

Ιεράπετρα: Έστειλαν ναρκωτικά σε θυρίδα παραλαβής δεμάτων

Η παραγγελία που έκαναν και την παρέλαβαν με Box now από την Θεσσαλονίκη περιείχε 240 γραμμάρια ακατέργαστηw κάνναβης
Έστειλαν ναρκωτικά σε θυρίδα παραλαβής δεμάτων
Έστειλαν ναρκωτικά σε θυρίδα παραλαβής δεμάτων
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Συνελήφθησαν από την αστυνομία δύο άνδρες, 19 και 20 ετών αντίστοιχα, στην Ιεράπετρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Οι δύο άνδρες ήταν οι παραλήπτες ενός δέματος που περιείχε την ακατέργαστη κάνναβη.

Οι αρχές της Θεσσαλονίκης εντόπισαν το δέμα με την ακατέργαστη κάνναβη σε αποθηκευτικό χώρο εταιρίας ταχυμεταφορών, το οποίο περιείχε 240 γραμμάρια.  Κατά τη διάρκεια ελεγχόμενης παράδοσης εν λόγω δέματος, χθες (02.06.2026) το απόγευμα από αστυνομικούς στην Ιεράπετρα εντοπίστηκε ο 19χρονος κατά το χρόνο παραλαβής του από θυρίδα εταιρίας ταχυμεταφορών και κατασχέθηκε ενώ ο 20χρονος έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο τον κωδικό για την παραλαβή του δέματος.

Ακολούθησε έρευνα στις οικίες των ημεδαπών, όπου ανευρέθηκε στην οικία του 19χρονου το χρηματικό ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε (245) ευρώ ως προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες, ενώ κατασχέθηκαν και τα κινητά τηλέφωνα των ανωτέρω δραστών, σύμφωνα με το zarpanews.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

 

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