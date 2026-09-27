Ελλάδα

Καιρός: Ισχυρές βροχές και χαλάζι σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι έως 8 Μποφόρ
Δρόμος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συνεχίζεται η κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας από την Παρασκευή (25.9.26), με την ΕΜΥ να προχωρά σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού το μεσημέρι της Κυριακής (27.9.26).

Η κακοκαιρία που έπληξε και προκάλεσε προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Εύβοια, μαίνεται με ισχυρές βροχές και χαλάζι μέχρι το απόγευμα της Κυριακής.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ προβλέπονται:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και πρόσκαιρα την Κρήτη έως το απόγευμα.

2. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 7 με 8 μποφόρ θα πνέουν τοπικά στο Αιγαίο.

Στην Αττική αναμένονται και σήμερα κατά διαστήματα βροχές, με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι στα ανατολικά θα πνέουν με ένταση έως και 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται πρόσκαιρες βροχές νωρίς το πρωί, με σταδιακή βελτίωση του καιρού. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται από τη Δευτέρα, με λίγες μόνο τοπικές βροχές, κυρίως στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Ακόμη καλύτερες αναμένονται οι καιρικές συνθήκες την Τρίτη, αν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια. Η θερμοκρασία θα παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με σήμερα και αύριο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
125
111
108
105
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πέθανε η ηθοποιός και συγγραφέας Δέσποινα Τομαζάνη – Είχε πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Γλυκιά Συμμορία»
Η μακρά πορεία της στην Τέχνη δεν έχει να επιδείξει μόνο τα θεατρικά και θεατρικά της κατορθώματα, αλλά ταυτόχρονα περιλαμβάνει περγαμηνές στην ποίηση, το θέατρο, το διήγημα και το μυθιστόρημα
Η Δέσποινα Τομαζάνη στη «Γλυκιά Συμμορία»
Απέλυσαν όσους κατέθεσαν για την οσμή στη «Βιολάντα» - Τι καταγγέλλουν οι συγγενείς των θυμάτων στην έφεση κατά της αποφυλάκισης Τζιωρτζιώτη
«Υφίσταται ένα καθεστώς το οποίο δεν είναι καθόλου ευνοϊκό ώστε να μπορέσουν να προσφύγουν εργαζόμενοι στον ανακριτή» λένε οι συγγενείς των θυμάτων
Έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα 54
Μετρό: Μετρό: Κλείνουν δυόμισι ώρες νωρίτερα οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι»
Ο ΟΑΣΑ θα θέσει σε προσωρινή λειτουργία, από Κυριακή έως Πέμπτη και από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, τη λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω»
μετρο
Εφιαλτική νύχτα στην Εύβοια που «κόπηκε» στα δύο από την κακοκαιρία – Πλημμύρισαν σπίτια, ζημιές σε δρόμους
Η κατάσταση σε αρκετά σημεία παραμένει δύσκολη και απαιτείται αυξημένη προσοχή από κατοίκους και οδηγούς, ιδιαίτερα σε δρόμους όπου έχουν συσσωρευτεί νερά, λάσπες και φερτά υλικά
Κακοκαιρία στην Εύβοια
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
18
Newsit logo
Newsit logo