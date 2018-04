Νεκρός φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου – Φονική επίθεση στην Καμπούλ του Αφγανιστάν

Ο επικεφαλής φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου είναι μεταξύ των νεκρών στη διπλή βομβιστική επίθεση που έγινε νωρίτερα σήμερα στην Καμπούλ, την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Οι νεκροί είναι τουλάχιστον 21 από την επίθεση βομβιστή-καμικάζι που επέβαινε σε μοτοσικλέτα στην Καμπούλ. Τα ξένα πρακτορεία κάνουν λόγο και για τουλάχιστον 27 τραυματίες.

#UPDATE Agence France-Presse's chief photographer in Kabul, Shah Marai, has been killed.

He died in a blast that was targeting a group of journalists who had rushed to the scene of a suicide attack in the Afghan capital pic.twitter.com/rOa4rg24x9

— AFP news agency (@AFP) April 30, 2018