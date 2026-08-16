Ο Wehrlein έγινε ο δεύτερος με δύο τίτλους στη Formula E

Με εντυπωσιακό τρόπο ολοκληρώθηκε σήμερα η 12η σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ηλεκτρικών Μονοθεσίων Formula E.

Κι αυτό επειδή κρίθηκαν στο φινάλε, στον τελευταίο από τους δύο αγώνες του Σαββατοκύριακου στο Λονδίνο, οι τίτλοι σε οδηγούς και ομάδες.

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Ο Πασκάλ Βερλάιν της Porsche, μέχρι χθες επικεφαλής της βαθμολογίας, ξεκινούσε τον 17ο και τελευταίο αγώνα από την 3η θέση, έχοντας όλες τις προϋποθέσεις να διατηρηθεί ψηλά.

Ωστόσο, τον αγώνα κέρδισε ο Τέιλορ Μπάρναρντ της DS PENSKE, ο οποίος ξεπέρασε τις Mahindra των Νικ ντε Βρις και Εντο Μορτάρα, αφήνοντάς τους σε 2η και 3η θέση.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα το στέμμα άλλαξε χέρια τρεις φορές σε ισάριθμες στροφές, καθώς ο Τζέικ Ντένις της Andretti έκανε μια καθυστερημένη έφοδο από το τέλος της κούρσας, με τον Βερλάιν να δέχεται έντονη πίεση από τον Αντόνιο Φέλιξ ντα Κόστα της Jaguar, ο οποίος συνέβαλε στη μάχη του ομόσταβλού του Μιτς Εβανς για τον τίτλο, και στη μάχη της Jaguar για τις διακρίσεις στο πρωτάθλημα των ομάδων.

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Στο τέλος του 27ου γύρου, ο μηχανικός αγώνα του Βερλάιν, τού είπε να αφήσει τον επιτιθέμενο Σεμπαστιάν Μπουεμί της Envision Racing να τον περάσει, αλλά αυτό, μαζί με μια πίεση από τον ντα Κόστα, άφησαν τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας στη 12η θέση, και εκτός βαθμολογούμενων θέσεων, με τον Ντένις να καταφέρνει να ανεβαίνει στην 8η θέση, και τον Εβανς στην 4η.

Τελικά, ο Εβανς δεν μπόρεσε να ανέβει ψηλότερα, με τον Βερλάιν να υποχωρεί κι άλλο, λόγω και της επαφής του με τον Ζοέλ Ερικσον, τερματίζοντας στη 14η θέση, εκτός βαθμών.

Το χάος που ακολούθησε επηρέασε και τον Ντένις, με ζημιές στο αυτοκίνητο, τερματίζοντας 18ος, χωρίς βαθμούς.

Τούτων δοθέντων, ο Βερλάιν με 169 βαθμούς έγινε μόλις ο δεύτερος δύο φορές πρωταθλητής της Formula E, μαζί με τον Ζαν-Ερίκ Βερνιέ της Citroen. Η ατυχία του Ντένις τον άφησε δεύτερο με μόλις 4 βαθμούς διαφορά από τον Βερλάιν, ενώ ο Εβανς έμεινε 3ος με απόσταση 9 βαθμών.

Αν και ο Εβανς δεν κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα των οδηγών, η τέταρτη θέση του εξασφάλισε στη Jaguar τον τίτλο στις ομάδες, με 288, έναντι 271 της Porsche, 252 της Mahindra, 229 της Andretti, και 182 της Citroen.

Από την άλλη, η Porsche με 498 βαθμούς είχε κατακτήσει ήδη από το Τόκιο το πρωτάθλημα στους κατασκευαστές, αφήνοντας πίσω τις: Jaguar 400, Stellantis 292, Mahindra 251, Nissan 189, Lola με 85 βαθμούς.

Η Citroen, στην πρώτη συμμετοχή στη Formula E, ενώ ξεκίνησε εντυπωσιακά θέλοντας να κάνει την έκπληξη, τελικά απέκτησε εμπειρίες με την 5η θέση στις ομάδες, καθώς και την 8η και 12η θέση στους οδηγούς, με Νικ Κάσιντι και Ζαν-Ερίκ Βερνιέ, αντίστοιχα.

Τώρα, η γαλλική ομάδα περιμένει τη 13η σεζόν 2026/2027, με πανίσχυρα και τετρακίνητα μονοθέσια γενιάς GEN4, για να διεκδικήσει τον τίτλο.