Οι δηλώσεις των τριών πρώτων στο Grand Prix της Formula 1 στη Μαδρίτη και οι βαθμολογίες

Το 14ο Grand Prix της Formula 1 για φέτος στη Μαδρίτη, για πρώτη φορά σε πίστα μέσα στην πόλη, έγραψε ότι ο Κίμι Αντονέλι με τη Mercedes ήταν ο πρώτος νικητής.

Ο Ιταλός οδηγός μπορεί να στάθηκε τυχερός από την ατυχία του Λάντο Νόρις, όταν έχασε χρόνο στα πιτς κατά τη διάρκεια της αλλαγής ελαστικών της McLaren, ωστόσο δίκαια κέρδισε.

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Ο Μαξ Φερστάπεν έφτασε και πάλι κοντά στην πηγή (νίκη) με τη Red Bull – Ford, όμως και πάλι δεν ήπιε νερό. Θα προσπαθήσει στη συνέχεια και θα έρθει το αποτέλεσμα.

Ο Λάντο Νόρις, δεδομένων των συνθηκών ήρθε τρίτος.

Δηλώσεις

Κίμι Αντονέλι – Mercedes

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«Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, καθόλου απλός, ειδικά η προσπάθεια διαχείρισης των ελαστικών. Είναι καλό που κερδίζουμε, αλλά δεν είναι τόσο καλό που νομίζω ότι ο Λάντο άξιζε να κερδίσει. Αλλά θα το δεχθούμε και θα συνεχίσουμε να πιέζουμε».

Μαξ Φερστάπεν – Red Bull – Ford

«Αν κοιτάξουμε τον ρυθμό του αγώνα, για εμάς είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι ο Λάντο στάθηκε άτυχος με το VSC. Η 2η θέση είναι σπουδαίο αποτέλεσμα, καθώς είδατε πόσο γρήγορα με πλησίαζε ο Λάντο. Απλώς κρατάς το μονοθέσιο στη μέση. Αυτό λειτουργεί αρκετά καλά εδώ».

Λάντο Νόρις – McLaren

«Το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας ήρθε στη συνέχεια και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Συγχαρητήρια στον Κίμι και τον Μαξ, έκαναν εξαιρετικό αγώνα σήμερα. Η τύχη δεν ήταν με το μέρος μας. Προσπάθησα να καλύψω τη διαφορά. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας που απλώς μας ξέφυγε. Πιστεύω ότι το αξίζαμε, αλλά θα το αποδεχτούμε και θα προχωρήσουμε. Νιώθω ότι δουλεύω σκληρά και παίρνω το μέγιστο από το μονοθέσιο. Θεωρώ ότι έκανα έναν τέλειο αγώνα σήμερα, απλώς η τύχη δεν ήταν με το μέρος μου».

Βαθμολογία Οδηγών: Αντονέλι 292, Ράσελ 211, Χάμιλτον 191, Νόρις 186, Λεκλέρ 167, Φερστάπεν 145.

Βαθμολογία Ομάδων: Mercedes 503, Ferrari 358, McLaren 306, Red Bull – Ford 230, Racing Bulls – Ford 77.