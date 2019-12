Ντοκιμαντέρ για τον συνιδρυτή των Doors, Ρέι Μάνζαρεκ! video

Το ντοκιμαντέρ τιτλοφορείται «The Doors – Break on Thru – A Celebration of Ray Manzarek» και είναι μία μίξη ντοκιμαντέρ και συναυλίας με χαρακτηριστικές σκηνές που γυρίστηκαν στο θέατρο Fonda του Λος Άντζελες το 2016.

«Οι Doors γεννήθηκαν όταν ο Ρέι Μάνζαρεκ συναντήθηκε με τον Τζιμ Μόρισον στην το 1965 στην παραλία Venice», ανέφεραν οι διανομείς Trafalgar Releasing σε δήλωσή τους σύμφωνα με το Ultimate Classic Rock.

Η ταινία περιλαμβάνει επίσης σπάνια βίντεο της μπάντας, συμπεριλαμβανομένων αρχειακών συνεντεύξεων με τους Μάνζαρεκ και τον Μόρισον καθώς και συνομιλίες τους με τους Ντένσμορ και Κρίγκερ.

Ο Μάνζαρεκ πέθανε τον Μάιο του 2013 στα 74 του χρόνια, μετά από μάχη με τον καρκίνο. «Είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να παίξω στους Door μαζί του για την τελευταία δεκαετία», δήλωσε ο Κρίγκερ εκείνη την εποχή. «Ο Ρέι ήταν ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου και πάντα θα μου λείπει».