Την αλλαγή μιας φράσης του Πάτερ Ημών αποφάσισε ο Πάπας Φραγκίσκος. Η αλλαγή μάλιστα, εγκρίθηκε ήδη από τη σύνοδο των επισκόπων που έγινε στη Ρώμη και θα δημοσιευθεί στο βιβλίο που περιέχει τους κανόνες για τη λειτουργία στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία.

Πρόκειται για τη φράση “lead us not into temptation” (“μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν”), την οποία αλλάζει σε “do not let us fall into temptation” (“μην μας αφήσεις να υποκύψουμε στον πειρασμό”).

Η αλλαγή έχει ήδη προκαλέσει τις αντιδράσεις των πιο παραδοσιακών κύκλων της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας…

