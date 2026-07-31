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Πακιστάν: Τουλάχιστον 34 νεκροί από έκρηξη σε ανθρακωρυχείο

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες για εγκλωβισμένους εργαζομένους
Έκρηξη σε ορυχείο στο Πακιστάν
Έκρηξη σε ορυχείο στο Πακιστάν / Χ
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Τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ισχυρή έκρηξη σε ανθρακωρυχείο στο νότιο Πακιστάν, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας. Οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση διάσωσης, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι υπάρχουν ακόμη εργαζόμενοι παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Η έκρηξη προκλήθηκε από συγκέντρωση μεθανίου και προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο ορυχείο, το οποίο βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλουτσιστάν στο Πακιστάν. Πρόκειται για μια περιοχή ιδιαίτερα πλούσια σε φυσικούς πόρους, όπου λειτουργούν πολλά μεταλλεία.

«Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ομάδες που αναπτύχθηκαν, βρέθηκαν 34 άψυχα σώματα», ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της επαρχίας τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι διασώστες εξακολουθούν να επιχειρούν στο σημείο, καθώς η επιχείρηση «βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη για να εντοπιστούν και να βρεθούν οι εργαζόμενοι που είναι παγιδευμένοι». Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο ορυχείο τη στιγμή της έκρηξης.

Τα θανατηφόρα δυστυχήματα στα ανθρακωρυχεία του Πακιστάν είναι συχνό φαινόμενο, ιδιαίτερα στην επαρχία Μπαλουτσιστάν, όπου οι συνθήκες εργασίας θεωρούνται ιδιαίτερα δύσκολες και τα μέτρα ασφαλείας συχνά ανεπαρκή.

Η Μπαλουτσιστάν είναι η μεγαλύτερη σε έκταση αλλά και η φτωχότερη επαρχία του Πακιστάν, με σοβαρές ελλείψεις στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, εδώ και δεκαετίες βρίσκεται αντιμέτωπη με ένοπλη εξέγερση αυτονομιστικών κινημάτων, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση στην περιοχή.

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