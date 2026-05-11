ΠΑΟΚ: Γιακουμάκης και Σάντσες προπονήθηκαν ενόψει ΑΕΚ

Μπορεί η ΑΕΚ να κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα της Super League, όμως η μάχη για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League παραμένει ανοιχτή ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Τετάρτη (13.05.2026, 19:30) την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και θέλει τη νίκη για να διατηρήσει το προβάδισμα που έχει έναντι του Ολυμπιακού, για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είδε τη Δευτέρα (11.05.2026) τους Γιώργο Γιακουμάκη και Χόρχε Σάντσες να προπονούνται κανονικά και να είναι στη διάθεσή του για το ματς με την ΑΕΚ. Την ίδια στιγμή, Μαντί Καμαρά και Ντέγιαν Λόβρεν έκαναν θεραπεία.

Η προπόνηση της Δευτέρας περιελάμβανε δουλειά στο γυμναστήριο και την πισίνα για όσους βρέθηκαν στην αρχική 11άδα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και προπόνηση στο γήπεδο για τους υπόλοιπους, με προθέρμανση, rondo, παιχνίδια κατοχής και δίτερμα για τους υπόλοιπους.