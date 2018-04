Ρεάλ και Ρονάλντο έκαναν «σμπαράλια» τη Γιουβέντους! Διπλό πρόκρισης για Μπάγερν

Με δύο διπλά ολοκληρώθηκε η πρώτη βραδιά για τους «8» του Champions League, με τον Ρονάλντο να παίρνει και πάλι από το… χέρι τη Ρεάλ για το 0-3 μέσα στην έδρα της Γιουβέντους. Νίκη με ανατροπή για τη Μπάγερν μέσα στη Σεβίλλη, καθώς ένα αυτογκολ των Ισπανών και ένα σουτ του Τιάγκο που βρήκε και στον Εσκουδέρο, ήταν αρκετά για να της δώσουν τη νίκη.

Απόλυτος αιφνιδιασμός για τη Γιουβέντους, αφού η Ρεάλ, ουσιαστικά στην πρώτη της επίθεση στο ματς, άνοιξε το σκορ. Ο Ίσκο από αριστερά έκανε έξυπνη χαμηλή σέντρα μέσα στην περιοχή του Μπουφόν και ο Ρονάλντο πετάχτηκε για να κάνει με προβολή το 1-0. Αυτό ήταν και του 8ο γκολ του Πορτογάλου κόντρα στην πρωταθλήτρια Ιταλίας.

Dream start for #RealMadrid and it had to be Ronaldo!! Deft first-time finish off the cross from Isco for an early 1-0 lead away to #Juventus! His incredible form continues. #JuveRM #JuventusRealMadrid #HalaMadrid #UCL pic.twitter.com/axi6PkZD3Z

— Jason Foster (@JogaBonito_USA) April 3, 2018