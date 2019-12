“Σοκ” στον Άγιαξ! Πρόβλημα στην καρδιά ο Μπλιντ

Απίστευτη είδηση από τον Άγιαξ! Ο Ντάλεϊ Μπλιντ ένιωσε αδιαθεσία στο ματς του “Αίαντα” με τη Βαλένθια για την έκτη αγωνιστική του Champions League και έκτοτε δεν αγωνιζόταν. Ο Ολλανδός αμυντικός έκανε εξετάσεις και ο Άγιαξ ανακοίνωσε ότι έχει φλεγμονή των καρδιακών μυών και θα επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας τον Γενάρη του 2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Άγιαξ, στον 29χρονο Μπλιντ τοποθετήθηκε ειδική συσκευή στην καρδιά του μετά από επέμβαση, ενώ δεν αποσαφηνίζεται ο χρόνος επιστροφής του στις προπονήσεις.

Ο Μπλιντ δεν θα λάβει μέρος στην χειμερινή προετοιμασία του Άγιαξ από τις 4 ως τις 12 Ιανουαρίου.

Get well soon, @BlindDaley! ♥️

