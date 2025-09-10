Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Μικρές παρεξηγήσεις είναι πιθανές, καθώς δεν εμπιστεύεσαι εύκολα όσα φαίνονται στην επιφάνεια. Ίσως νιώθεις διχασμένος/η ανάμεσα στη διασκέδαση και στις ευθύνες.

Απόφυγε παιχνίδια εξουσίας και την υπερβολική σημασία σε λεπτομέρειες. Η μέρα ευνοεί έρευνα, μελέτη και τη στήριξη ανθρώπων ή σκοπών που σε εκφράζουν.

Δίδυμοι: Η ανάγκη για οικειότητα συγκρούεται με την επιθυμία σου να ξεφύγεις. Καλύτερα να επιλέξεις μια κατεύθυνση, παρά να μείνεις σε αβεβαιότητα. Απόφυγε περίπλοκα ζητήματα και αρνητικές καταστάσεις.

Η πειθαρχία σε βοηθά να επικεντρωθείς στην εργασία ή στην υγεία σου.

Καρκίνος: Έχεις την τάση να εστιάζεις στα ελαττώματα και στις αρνητικές σκέψεις. Μη μένεις σε εμμονές που σε βυθίζουν· προτίμησε σταδιακές λύσεις.

Διαθέτεις καλή ενέργεια για δημιουργικές δραστηριότητες, ενώ μπορείς να θέσεις υγιή όρια στις σχέσεις σου και να μοιραστείς γνώσεις με άλλους.

Λέων: Το υπερβολικό αίσθημα καθήκοντος φέρνει άγχος. Η πίεση από εσένα ή από άλλους επηρεάζει αρνητικά τη διάθεσή σου.

Απόφυγε παιχνίδια εξουσίας και επένδυσε στην εμπιστοσύνη μέσα στις σχέσεις σου. Οικογενειακά και οικονομικά σχέδια μπορούν να προχωρήσουν με δέσμευση και αφοσίωση.

Παρθένος: Η φιλοδοξία είναι θετική, όμως η ανησυχία για λεπτομέρειες μπορεί να σε κουράσει.

Πρόσεξε να μη μετατρέπονται οι συζητήσεις σε παιχνίδια εξουσίας. Παρότι οι αλληλεπιδράσεις ίσως είναι έντονες, η πρακτικότητά σου σε βοηθά να εστιάσεις σε όσα έχουν πραγματική ουσία.

