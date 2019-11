Το VAR τον απέβαλλε κι αυτός το “πλάκωσε” στις… κλωτσιές! video

Παίκτες να διαμαρτύρονται έντονα για κάποια διαιτητική απόφαση ή ακόμα και να πιάνονται στα χέρια με διαιτητές έχουμε δει.

Παίκτη να “διαλύει” το VAR, που πλέον έχει μπει για τα καλά στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα όμως δεν είχαμε δει μέχρι την Κυριακή το βράδυ στο ματς της Μονακό με τη Σεντ Ετιέν.

Ο Ρουμπέν Αγκιλάρ των Μονεγάσκων αποβλήθηκε, στις καθυστερήσεις του αγώνα με τη Σεντ Ετιέν και ενώ η ομάδα του έχανε με 1-0, με απευθείας κόκκινη κάρτα αφού ξεγέλασε τον διαιτητή αλλά όχι και το VAR.

Ο Αγκιλάρ το πήρε κάπως κατάκαρδα αυτό αφού κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια “φιλοδώρησε” το μόνιτορ του μηχανήματος με κλωτσιές προκαλώντας του μάλιστα ζημιά την οποία αναμένεται να πληρώσει.

To those of you that hate VAR, here’s Monaco right-back Ruben Aguilar booting the monitor after being sent off this weekend.

Be like Ruben Aguilar. pic.twitter.com/wySCcF2TIX

— Ball Street (@BallStreet) November 4, 2019