ΔιαΝΕΟσις: H Τεχνητή Νοημοσύνη θα ευνοήσει την υγεία, πιστεύουν οι Έλληνες – Πόσο την εμπιστεύονται;

Η νέα μεγάλη δημοσκοπική έρευνα της διαΝΕΟσις χαρτογραφεί τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των Ελλήνων απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Πόσο εξοικειωμένοι είναι οι Έλληνες με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ); Τι συναισθήματα τους προκαλεί, πώς τη χρησιμοποιούν και πόσο την εμπιστεύονται, για παράδειγμα σε διατροφικές συμβουλές και ιατρικές διαγνώσεις;

Σύμφωνα με το iatropedia.gr, η νέα μεγάλη δημοσκοπική έρευνα της διαΝΕΟσις χαρτογραφεί τις πεποιθήσεις, τις αντιλήψεις και τις στάσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων γύρω από ένα αχαρτογράφητο ακόμη τεχνολογικό «κύμα», που εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα μίας νέας σειράς περιεχομένου του οργανισμού, η οποία διερευνά τα ερωτήματα που απασχολούν τον πληθυσμό γύρω από την ΑΙ. Διεξήχθη από τη Metron Analysis σε δείγμα 1.111 ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω, με μικτή μεθοδολογία τηλεφωνικής και online έρευνας, την περίοδο 8-13 Ιανουαρίου 2026.

Τα δύο κύρια συναισθήματα που προκαλεί στους Έλληνες η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι το ενδιαφέρον και η καχυποψία. Ενδεικτικό της «καχυποψίας» είναι ότι 9 στους 10 είναι υπέρ στο να εισαχθούν περιορισμοί στη χρήση ΑΙ. Ωστόσο, αυτό δεν τους σταματάει από να την χρησιμοποιήσουν, σε διάφορους τομείς της ζωής τους.

Στα αποτελέσματα της έρευνας, 65% έχουν χρησιμοποιήσει AI, με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι νέοι 17-24 ετών.

Θα ευνοήσει την υγεία, αλλά όχι τις συναισθηματικές σχέσεις;

Πάνω από τους μισούς (53%) συμμετέχοντες πιστεύουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα ευνοήσει την υγεία και την ψυχική υγεία.

Το 31,1% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί κάποια υπηρεσία ΑΙ για θέματα υγείας και ένα 10,9% για ψυχολογική βοήθεια.

Ενδεικτικό της χρήσης ΑΙ στα θέματα υγείας είναι, επίσης, ότι ενώ 7 στους 10 λένε ότι εμπιστεύονται τα αποτελέσματα της ΑΙ, μόνο 3 στους 10 θα την εμπιστεύονταν για ιατρική διάγνωση.

Η πλειοψηφία θα έτεινε να εμπιστευθεί την Τεχνητή Νοημοσύνη σε μικρότερης βαρύτητας ζητήματα υγείας, όπως οι διατροφικές συμβουλές, αλλά μάλλον δεν θα την εμπιστευόταν για κάτι πιο σημαντικό.

Εξειδικεύοντας το ερώτημα, όταν οι χρήστες δεν είναι σίγουροι για το αποτέλεσμα που δίνει η ΑΙ, τότε στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων προχωρούν σε περαιτέρω ενέργειες επιβεβαίωσης και διασταύρωσης – αυτό κάνει το 86,7%. Ένα μικρό μέρος των χρηστών θεωρεί την απάντηση λανθασμένη και σταματά να χρησιμοποιεί την ΤΝ (6,4%).

Σύμφωνα με μια ανάλυση τον αποτελεσμάτων από τον κοινωνιολόγο, μεταδιδακτορικό ερευνητή στο ΕΑΠ και διδάσκοντα στο ΕΚΠΑ, Ηρακλή Βογιατζή, η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στην ΤΝ παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με τις περιοχές εφαρμογής της και το πόσο υψηλό θα είναι το κόστος σε περίπτωση λάθους.

«Την αισιοδοξία γύρω από τα ζητήματα συνεργασίας και ενίσχυσης της ανθρώπινης δράσης διαδέχεται η απαισιοδοξία στα ζητήματα συναισθηματικών σχέσεων και συμπεριφοράς», σχολιάζει ο καθηγητής.

«Η επίδραση της ΤΝ στην ανθρώπινη ψυχική ισορροπία αξιολογείται αρνητικά από το 59,5% των ερωτηθέντων που γνωρίζουν ή έχουν ακουστά την ΤΝ («μάλλον αρνητικά» 35,3% και «αρνητικά» 24,2%). Ακόμα πιο δυσμενείς είναι οι προσδοκίες γύρω από την επίδραση στην κριτική σκέψη (33% «μάλλον αρνητικά» και 30,3% «αρνητικά»), στην ανθρώπινη εξωστρέφεια (38,1% «μάλλον αρνητικά» και 30,3% «αρνητικά») και τη σύνδεση με τους άλλους ανθρώπους (38,6% «μάλλον αρνητικά» και 39,9% «αρνητικά»)», προσθέτει.

πηγή: iatropedia