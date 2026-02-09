Δόντια: Οι χρωστικές αλλοιώσεις απειλούν την υγεία τους;

Η στοματική κοιλότητα αποτελεί έναν από τους πιο ευαίσθητους και λειτουργικούς ιστούς του ανθρώπινου σώματος.

Τα δόντια και οι γύρω ιστοί εκτίθενται καθημερινά σε μηχανικές, χημικές και μικροβιακές επιδράσεις, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση χρωστικών αλλοιώσεων και αποτριβών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα προβλήματα αυτά δεν αφορούν μόνο την αισθητική του στόματος, αλλά συχνά επηρεάζουν και τη στοματική υγεία, προκαλώντας ευαισθησία, φθορά των δοντιών και αυξημένο κίνδυνο τερηδόνας.

«Οι χρωστικές αλλοιώσεις των δοντιών διακρίνονται σε εξωγενείς και ενδογενείς. Οι εξωγενείς χρωστικές οφείλονται κυρίως σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η κατανάλωση τροφών και ποτών με έντονες χρωστικές (καφές, τσάι, κόκκινο κρασί, αναψυκτικά), το κάπνισμα και η ανεπαρκής στοματική υγιεινή.

Οι ουσίες αυτές προσκολλώνται στην αδαμαντίνη και, με την πάροδο του χρόνου, δημιουργούν δυσχρωμίες που αλλοιώνουν το φυσικό χρώμα των δοντιών. Επιπλέον, η συσσώρευση οδοντικής πλάκας και τρυγίας ευνοεί την κατακράτηση χρωστικών, επιδεινώνοντας το πρόβλημα», επισημαίνει η Χειρουργός Οδοντίατρος Μαρία Τσαούτου-Κωστομοίρη και προσθέτει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση χρωστικών παίζει και η χημική διάβρωση της αδαμαντίνης, η οποία μπορεί να προκληθεί από γαστροοισοφαγικές παλινδρομήσεις. Τα γαστρικά οξέα που έρχονται σε επαφή με τα δόντια προκαλούν απομετάλλωση της αδαμαντίνης, καθιστώντας την πιο πορώδη και ευάλωτη, γεγονός που οδηγεί σε ευκολότερη συσσώρευση χρωστικών ουσιών.

Η συνεχόμενη χρήση λευκαντικών προϊόντων μπορεί να προκαλέσει αυξημένη πορώδη υφή της αδαμαντίνης, γεγονός που οδηγεί σε ευκολότερη απορρόφηση και κατακράτηση χρωστικών ουσιών στην επιφάνειά της.

Ως αποτέλεσμα, τα δόντια, παρότι αρχικά φαίνονται πιο λευκά, γίνονται πιο ευάλωτα σε επαναλαμβανόμενους αποχρωματισμούς, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχουν χρωστικές τροφές, κάπνισμα ή όξινοι παράγοντες.

Οι ενδογενείς χρωστικές προέρχονται από το εσωτερικό της οδοντικής δομής και μπορεί να οφείλονται σε τραυματισμούς των δοντιών, νέκρωση του πολφού, λήψη φαρμάκων (όπως οι τετρακυκλίνες κατά την παιδική ηλικία), υπερβολική έκθεση σε φθόριο ή γενετικούς παράγοντες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αλλοίωση του χρώματος είναι συνήθως πιο έντονη.

Οι αποτριβές των δοντιών αποτελούν μια συχνή παθολογική κατάσταση και αφορούν τη σταδιακή απώλεια της οδοντικής ουσίας, κυρίως στην αυχενική περιοχή των δοντιών, χωρίς να σχετίζονται με τερηδόνα.

Ένας από τους βασικότερους λόγους εμφάνισής τους είναι το έντονο ή λανθασμένο βούρτσισμα, ιδιαίτερα με σκληρή οδοντόβουρτσα ή υπερβολική πίεση. Επιπλέον, η συνεχής χρήση λευκαντικών ουσιών μπορούν να επιταχύνουν τη φθορά της αδαμαντίνης.

Άλλοι σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στις αποτριβές είναι ο βρουξισμός (σφίξιμο ή τρίξιμο των δοντιών), οι κακές συγκλεισιακές σχέσεις και η συχνή κατανάλωση όξινων τροφών και ποτών, που προκαλούν χημική διάβρωση των δοντιών.

Η συνδυαστική δράση μηχανικών και χημικών παραγόντων οδηγεί σε προοδευτική λέπτυνση της αδαμαντίνης, προκαλώντας ευαισθησία, πόνο και αισθητικά προβλήματα».

Η αντιμετώπιση των χρωστικών και των αποτριβών βασίζεται τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία. Σε προληπτικό επίπεδο, η σωστή στοματική υγιεινή παίζει καθοριστικό ρόλο. Το τακτικό και σωστό βούρτσισμα, η χρήση κατάλληλης οδοντόκρεμας και η καθημερινή εφαρμογή οδοντικού νήματος συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των χρωστικών και στη διατήρηση της ακεραιότητας των δοντιών.

Παράλληλα, ο περιορισμός καπνίσματος, όξινων και χρωστικών τροφών, η αποφυγή αλόγιστης χρήσης λευκαντικών προϊόντων και η κατανάλωση νερού μετά από όξινα ροφήματα ή επεισόδια παλινδρόμησης βοηθούν στην προστασία της αδαμαντίνης.

Σε θεραπευτικό επίπεδο, ο επαγγελματικός καθαρισμός από τον οδοντίατρο μπορεί να απομακρύνει τις εξωγενείς χρωστικές και την τρυγία. Για πιο έντονες δυσχρωμίες, η λεύκανση δοντιών αποτελεί μια αποτελεσματική λύση, πάντα υπό οδοντιατρική επίβλεψη.

Όσον αφορά στις αποτριβές, η αποκατάσταση μπορεί να γίνει με σύνθετες ρητίνες ή άλλες αποκαταστατικές τεχνικές, ώστε να προστατευθεί το δόντι και να μειωθεί η ευαισθησία. Σε περιπτώσεις βρουξισμού, η χρήση νάρθηκα μπορεί να αποτρέψει περαιτέρω φθορά.

«Συμπερασματικά, οι χρωστικές, οι αποτριβές και οι χημικές διαβρώσεις του στόματος αποτελούν συχνά και πολυπαραγοντικά προβλήματα. Η έγκαιρη διάγνωση, η σωστή πρόληψη και η κατάλληλη θεραπεία μπορούν να διασφαλίσουν τόσο τη στοματική υγεία όσο και την αισθητική του χαμόγελου» καταλήγει η κ. Τσαούτου-Κωστομοίρη.