Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2026: Τι ισχύει για το εμβόλιο RSV στα νεογέννητα

Εμβολιασμός κατά του RSV συστήνεται σε όλα τα νεογέννητα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων για το 2026.

Με εγκύκλιο που υπογράφει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, δημοσιεύθηκε το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων για το 2026, το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικά τα χρονοδιαγράμματα και τις συστάσεις για κάθε εμβόλιο που οφείλουν να κάνουν οι γονείς στα παιδιά τους.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι η σύσταση για πλήρη κάλυψη των νεογέννητων παιδιών με το εμβόλιο για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV).

Το εμβόλιο είναι διαθέσιμο και στη χώρα μας και χορηγείται κατά την περίοδο που κυκλοφορεί περισσότερος ο ιός RSV, δηλαδή από το Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο. Τα μωρά που γεννιούνται εκείνη την περίοδο και οι μητέρες τους δεν έχουν εμβολιαστεί συστήνεται να εμβολιάζονται πριν βγουν από το μαιευτήριο, ή αν αυτό δεν γίνει, εντός των πρώτων 7 ημερών.

Τι ισχύει αναλυτικά για το εμβόλιο RSV

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων για το 2026

Για το εμβόλιο (μονοκλωνικό αντίσωμα μακράς δράσης) για την πρόληψη του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV):

Συστήνεται η παθητική ανοσοποίηση νεογέννητων, βρεφών και παιδιών ηλικίας έως 2 ετών με τη χορήγηση του μονοκλωνικού αντισώματος μακράς δράσης Nirsevimab κατά την περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας του RSV στη χώρα μας (από την αρχή Νοεμβρίου κάθε έτους έως το τέλος Μαρτίου του επόμενου), όπως περιγράφεται παρακάτω:

1. α. Τα νεογέννητα που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυξημένης κυκλοφορίας του RSV (από 1ης Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου) των οποίων η μητέρα δεν είχε εμβολιαστεί έναντι του RSV κατά την εγκυμοσύνη συστήνεται να λαμβάνουν Nirsevimab πριν την έξοδο από το Μαιευτήριο. Εάν αυτό δεν γίνει, συστήνεται η ανοσοποίηση με Nirsevimab να γίνει το ταχύτερο δυνατό και κατά προτίμηση εντός των πρώτων 7 ημερών της ζωής. Σε κάθε περίπτωση, το μονοκλωνικό αντίσωμα δεν μπορεί να χορηγηθεί πέραν της περιόδου κυκλοφορίας του RSV (δηλ. απώτατο δυνητικό όριο χορήγησης: τέλη Μαρτίου). Χορηγείται ενδομυϊκά μία δόση σε δοσολογία 50 mg εάν ΒΣ<5 kg ή 100 mg εάν ΒΣ≥5 kg.

β. Τα πρόωρα με διάρκεια κύησης κάτω των 35 εβδομάδων που γεννήθηκαν εκτός της περιόδου RSV (από 1ης Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου) συστήνεται να λαμβάνουν Nirsevimab στην αρχή της περιόδου κυκλοφορίας του RSV (Νοέμβριο). Χορηγείται ενδομυϊκά μία δόση του μονοκλωνικού αντισώματος σε δοσολογία 50 mg εάν ΒΣ<5 kg ή 100 mg εάν ΒΣ≥5 kg.

2. Τα βρέφη με τους παρακάτω παράγοντες κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από RSV συστήνεται να λαμβάνουν Nirsevimab ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης στην αρχή της πρώτης και της της δεύτερης περιόδου RSV της ζωής τους (Νοέμβριο). Το Nirsevimab χορηγείται ενδομυϊκά σε δοσολογία 50mg εάν ΒΣ<5kg ή 100mg εάν ΒΣ≥5 kg. Στα παιδιά ηλικίας 12 έως <24 μηνών κατά τη δεύτερη περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας RSV χορηγείται δεύτερη δόση του μονοκλωνικού αντισώματος σε δοσολογία 200 mg, χορηγούμενη σε δύο ενδομυϊκές ενέσεις των 100 mg σε διαφορετικά ανατομικά σημεία.

-Παράγοντες κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από RSV:

Βρογχοπνευμονική δυσπλασία (ΒΠΔ)

Σοβαρή ανοσοκαταστολή

Κυστική ίνωση ή άλλα σύνδρομα με βαριά πνευμονοπάθεια

Αιμοδυναμικά σημαντική συγγενής καρδιοπάθεια

Αιμοδυναμικά σημαντική συγγενής καρδιοπάθεια Τρισωμία 21

Σοβαρή νευρολογική διαταραχή που επηρεάζει την αναπνευστική λειτουργία

Τα νεογέννητα και βρέφη ηλικίας <6 μηνών που η μητέρα τους είχε εμβολιαστεί για RSV κατά την κύηση προστατεύονται από τα αντισώματα της μητέρας και ως εκ τούτου δεν συστήνεται η χορήγηση Nirsevimab στις ηλικίες αυτές. Σημειώνεται ότι ο εμβολιασμός για RSV κατά την εγκυμοσύνη είναι ασφαλής και αποτελεσματικός για την πρόληψη της λοίμωξης από RSV στη βρεφική ηλικία.

Ωστόσο, στις παρακάτω περιπτώσεις ο εμβολιασμός της μητέρας κατά την εγκυμοσύνη δεν είναι επαρκής για την προστασία των βρεφών (και συστήνεται –επιπλέον του εμβολιασμού της μητέρας στην κύηση– χορήγηση Nirsevimab στο βρέφος):

-Εάν έχουν μεσολαβήσει <14 ημέρες από τον εμβολιασμό της μητέρας μέχρι τον τοκετό,

-Σε ειδικές καταστάσεις υγείας της μητέρας (ανoσοκαταστολή ή λοίμωξη από HIV μητέρας, απώλεια μητρικών αντισωμάτων, π.χ. μετά από ECMO ή ολική αφαιμαξομετάγγιση, κλπ),

-Εάν υπάρχει εξαιρετικά υψηλός κίνδυνος του βρέφους για σοβαρή λοίμωξη από RSV σύμφωνα με την εκτίμηση του θεράποντος ιατρού.

Σημειώνεται επίσης ότι:

– Η χορήγηση του Nirsevimab αντενδείκνυται εάν υπάρχει ιστορικό αναφυλακτικής αντίδρασης σε ένα από τα συστατικά του.

– Το Nirsevimab μπορεί να χορηγηθεί ταυτόχρονα με τα εμβόλια ρουτίνας της βρεφικής ηλικίας.

– Η χορήγηση Nirsevimab στη βρεφική ηλικία δεν συστήνεται για την πρόληψη της νοσοκομειακής μετάδοσης της λοίμωξης από RSV.