Κεράσια: Το απολαυστικό φρούτο που θωρακίζει την καρδιά και βελτιώνει τον ύπνο 

Τα κεράσια είναι ένα από τα πιο αγαπημένα καλοκαιρινά φρούτα και αποτελούν πηγή πολύτιμων θρεπτικών συστατικών, προσφέροντας ποικίλα οφέλη για την υγεία.

Τα κεράσια είναι πλούσια σε βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και φυτικές ίνες και διαθέτουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, που θωρακίζουν την υγεία της καρδιάς, ενώ, παράλληλα, καταπραΰνουν τα συμπτώματα της αρθρίτιδας και σας βοηθούν να κοιμηθείτε καλύτερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την άλλη πλευρά, οι φυτικές ίνες είναι απαραίτητες για την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και την κινητικότητα του εντέρου.

Δείτε για ποιους λόγους πρέπει να εντάξετε στο διατροφικό σας πρόγραμμα τα κεράσια.

Επιταχύνουν την μυϊκή αποκατάσταση μετά από άσκηση

Σύμφωνα με μελέτες, τα κεράσια έχουν την ιδιότητα να καταπραΰνουν τις βλάβες και τη φλεγμονή που προκαλεί η έντονη σωματική άσκηση, συνεπώς, η κατανάλωση τους έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί σε καλύτερη μυϊκή αποκατάσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θωρακίζουν την υγεία της καρδιάς

Τα κεράσια περιέχουν ισχυρά αντιοξειδωτικά, όπως πολυφαινόλες, που καταπολεμούν την φλεγμονή στο σώμα, αποτελώντας σύμμαχο απέναντι στο οξειδωτικό στρες που προκαλεί κυτταρικές βλάβες, βελτιώνουν την κυκλοφορία των αιμοφόρων αγγείων και έχουν αντιγηραντική δράση.

Επίσης, η τακτική κατανάλωση κερασιών έχει συσχετιστεί με αύξηση της «καλής» χοληστερόλης (HDL), βοηθώντας έτσι στην πρόληψη της αθηροσκλήρωσης και των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Επιπλέον, τα κεράσια είναι πλούσια σε κάλιο, έναν μέταλλο που συμβάλλει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, μέσω της αποβολής του περιττού νατρίου (άλατος) από τον οργανισμό, τη λειτουργία των νεύρων και τις συσπάσεις των μυών.

Ανακουφίζουν τον πόνο στις αρθρώσεις

Η φλεγμονή είναι βασική αιτία πόνου στις αρθρώσεις, ειδικά σε παθήσεις όπως η αρθρίτιδα ή η ουρική αρθρίτιδα. Έρευνες έχουν δείξει ότι οι αντιφλεγμονώδη συστατικά (πολυφαινόλες) των κερασιών μειώνουν αισθητά τα επίπεδα ουρικού οξέος στον οργανισμό.

Έτσι, τα κεράσια μπορούν να ανακουφίσουν τον πόνο της αρθρίτιδας και, ιδιαίτερα στην περίπτωση της ουρικής αρθρίτιδας, τις κρίσεις πόνου, που ταλαιπωρεί κυρίως ασθενείς στην άρθρωση του μεγάλου δαχτύλου του ποδιού (ποδάγρα).

Βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου

Ένα από τα λιγότερο γνωστά, αλλά σημαντικά οφέλη των κερασιών είναι ότι βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου. Τα κεράσια περιέχουν μελατονίνη, μια ορμόνη που ρυθμίζει το κιρκάδιο ρυθμό, δηλαδή, το εσωτερικό βιολογικό ρολόι για τον ύπνο και την αφύπνιση του οργανισμού.

Έτσι, η τακτική κατανάλωση κερασιών (ή χυμός από ξινά κεράσια) οδηγεί στην αύξηση των επιπέδων μελατονίνης στο αίμα, βελτιώνοντας τη διάρκεια και την ποιότητα του ύπνου, συνεπώς, είναι η καλύτερη επιλογή για όσα άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα αϋπνίας.