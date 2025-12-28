Οι μεγαλύτερες ανακαλύψεις για την καρδιά που έγιναν το 2025: Επιστημονικές μελέτες με σημαντικά ευρήματα

Ιδιαίτερα σημαντικές κλινικές μελέτες για την καρδιά πραγματοποιήθηκαν τη φετινή χρονιά, όπως αναφέρει η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA).

Από τις αρκετά ενδιαφέρουσες και αποκαλυπτικές μελέτες για την καρδιά, ξεχώρισαν ορισμένες που αφορούν κύρια θέματα της Καρδιολογίας, ενώ άλλες κάλυψαν σημαντικά κενά στην πρόληψη και τσην διαχείριση ασθενειών.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αφορούν μελέτες για την υπέρταση, το εγκεφαλικό, την καρδιακή ανεπάρκεια αλλά και τη στένωση της αορτικής βαλβίδας

Για την υπέρταση

Η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης δεν προστατεύει μόνον την καρδιά. Μπορεί να μειώνει και τον κίνδυνο αναπτύξεως άνοιας, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση Nature Medicine.

Επιπλέον, η προσθήκη ενός νέου φαρμάκου μπορεί να συμβάλλει στον έλεγχο της ανθεκτικής υπέρτασης, σύμφωνα με άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση New England Journal of Medicine. Το φάρμακο ονομάζεται baxdrostat. Δρα δεσμεύοντας ένα ένζυμο που παράγει την ορμόνη αλδοστερόνη. Η ορμόνη αυτή επηρεάζει την αρτηριακή πίεση, ρυθμίζοντας τα επίπεδα νατρίου και καλίου στον οργανισμό.

Για τους παράγοντες κινδύνου που υπονομεύουν την καρδιά

Η ιατρική έρευνα έχει δείξει ότι το σχεδόν 50% των κρουσμάτων καρδιαγγειακής νόσου οφείλονται σε πέντε τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου. Αυτοί είναι:

Η υπέρταση

Το ανθυγιεινό βάρος σώματος

Τα αυξημένα ανθυγιεινά λιπίδια στο αίμα (π.χ. η υψηλή κακή ή LDL χοληστερόλη)

Το κάπνισμα

Ο σακχαρώδης διαβήτης

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση New England Journal of Medicine έδειξε πως όσοι έχουν και τους πέντε παράγοντες, έχουν 24% πιθανότητες να παρουσιάσουν καρδιαγγειακή νόσο στη διάρκεια της ζωής τους.

Οι παράγοντες αυτοί, όμως, δεν υπονομεύουν μόνον την καρδιά. Αυξάνουν και τον κίνδυνο νεφρικής νόσου και διαβήτη. Έτσι, συμβάλλουν στο λεγόμενο καρδιο-νεφρο-μεταβολικό σύνδρομο. Πρόκειται για μία νέα διαταραχή που υπολογίζεται ότι προσβάλλει το σχεδόν 90% των ενηλίκων!

Το 2025 μελέτη έδειξε πως όσοι πάσχουν από προχωρημένη μορφή του συνδρόμου έχουν 10% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από καρδιαγγειακά αίτια εντός 15 ετών. Αυτή η μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση Journal of the American Society of Nephrology.

Για τις στενώσεις στις καρωτίδες χωρίς συμπτώματα

Οι καρωτίδες αρτηρίες βρίσκονται στον λαιμό και τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο. Οι στενώσεις σε αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σε δύο παγκόσμιες μελέτες με 2.485 ασθενείς, οι ερευνητές εξέτασαν εάν η τοποθέτηση στεντ μπορεί να βελτιώσει την έκβασή τους. Όπως ανέφεραν στην ιατρική επιθεώρηση New England Journal of Medicine, τα στεντ σε συνδυασμό με εντατική φαρμακευτική θεραπεία μπορεί να παράσχουν κάποιο πρόσθετο όφελος, έναντι σκέτης της φαρμακοθεραπείας.

Για τους ασθενείς με διαβήτη ή και παχυσαρκία

Τα νέας γενιάς φάρμακα για τον διαβήτη και την παχυσαρκία μπορεί να ωφελούν σημαντικά και την καρδιά. Τα φάρμακα αυτά είναι οι αγωνιστές του GLP-1, όπως η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη.

Διεθνής μελέτη έδειξε ότι η τιρζεπατίδη μπορεί να βοηθεί τους πάσχοντες από την συχνότερη μορφή καρδιακής ανεπάρκειας. Συμμετείχαν 731 παχύσαρκοι πάσχοντες από καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης (HFpEF).

Όσοι έλαβαν το φάρμακο για 52 εβδομάδες είχαν κατά 38% λιγότερες πιθανότητες να χάσουν τη ζωή τους την διετία που ακολούθησε. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση New England Journal of Medicine.

Άλλη μελέτη στην ίδια επιθεώρηση έδειξε ότι η λήψη σεμαγλουτίδης σε μορφή δισκίου από ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου, μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο για:

Έμφραγμα

Εγκεφαλικό επεισόδιο

Θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια

Για τα παιδιά που καπνίζουν

Η ανάλυση δεδομένων από 1.931 παιδιά από την Αγγλία έδειξε τις καταστροφικές επιπτώσεις που έχει στην καρδιά η έναρξη του καπνίσματος σε πρώιμη ηλικία. Οι ερευνητές παρακολούθησαν τα παιδιά από τα 10 έως τα 24 τους χρόνια.

Όσα από αυτά άρχισαν το κάπνισμα στα 10 τους χρόνια και το συνέχισαν, είχαν κατά 33% έως 52% περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν πρόωρες δομικές και λειτουργικές βλάβες στην καρδιά. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση Journal of the American College of Cardiology.

Για τη στένωση της αορτικής βαλβίδας

Το περίπου 12% των ενηλίκων ηλικίας των 75 ετών έχουν στένωση της αορτικής βαλβίδας. Η διαταραχή αυτή είναι επιζήμια για την καρδιά, αφού μπορεί να οδηγήσει στην καρδιακή ανεπάρκεια και να απειλήσει τη ζωή.

Όταν δεν προκαλεί συμπτώματα, η συνήθης τακτική είναι ιατρική παρακολούθηση κάθε 6 έως 12 μήνες. Μια νέα μελέτη, όμως, έδειξε πως οι ασθενείς μπορεί να ωφεληθούν από την διαδερμική αντικατάσταση της βαλβίδας (μέθοδος TAVI) παρότι δεν έχουν συμπτώματα. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση New England Journal of Medicine.

Για τις επιδράσεις του ύπνου στην καρδιά

Ο ύπνος είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα για την προστασία της καρδιαγγειακής υγείας. Μελέτη που δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση Sleep έδειξε ότι λίγος ύπνος παραπάνω το Σαββατοκύριακο, μειώνει την συσσώρευση ασβεστίου στις αρτηρίες της καρδιάς.

Η συσσώρευση ασβεστίου είναι πρώιμη ένδειξη καρδιοπάθειας. Σύμφωνα με τη μελέτη, τουλάχιστον 1,5 ώρα ύπνος παραπάνω το Σαββατοκύριακο σχετίζεται με σημαντικά μειωμένη συσσώρευση ασβεστίου. Αρκεί όμως να είναι σταθερό το ωράριο του ύπνου και όχι ακανόνιστο αναλόγως με τις κοινωνικές υποχρεώσεις μας.

Άλλη μελέτη στην ίδια επιθεώρηση έδειξε ότι οι έφηβοι με ακανόνιστα ωράρια ύπνου παρουσιάζουν ανθυγιεινές αλλαγές στον καρδιακό ρυθμό. Οι αλλαγές αυτές ανοίγουν τον δρόμο για μελλοντικά καρδιολογικά προβλήματα.

Πηγή: Iatropedia.gr