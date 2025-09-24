ΠΟΥ: Δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ αυτισμού και τη χρήση παρακεταμόλης

Με επίσημη ανακοίνωση ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διέψευσε τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η χρήση παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προκαλεί αυτισμό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Ντόναλντ Τραμπ, σήμερα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οριστικά επιστημονικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν μια πιθανή σχέση μεταξύ του αυτισμού και της χρήσης παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Προς το παρόν, δεν έχει τεκμηριωθεί καμία συνεπής συσχέτιση μεταξύ του αυτισμού και της χρήσης παρακεταμόλης, τόνισε ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τη Δευτέρα τον αυτισμό με τη χορήγηση εμβολίων στην παιδική ηλικία και την κατανάλωση του παυσίπονου Tylenol από τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, θέτοντας στο επίκεντρο της επίσημης αμερικανικής πολιτικής υγείας ισχυρισμούς που δεν υποστηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία.

Η ανακοίνωση του ΠΟΥ αναφέρει πως σε παγκόσμιο επίπεδο, σχεδόν 62 εκατομμύρια άνθρωποι (1 στους 127) πάσχουν από διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, μια ποικιλόμορφη ομάδα παθήσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Παρόλο που η ευαισθητοποίηση και η διάγνωση έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια, οι ακριβείς αιτίες του αυτισμού δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και είναι κατανοητό ότι υπάρχουν πολλαπλοί παράγοντες που μπορεί να εμπλέκονται.

Την τελευταία δεκαετία έχει διεξαχθεί εκτεταμένη έρευνα, συμπεριλαμβανομένων μελετών μεγάλης κλίμακας, που εξετάζει τις συνδέσεις μεταξύ της χρήσης ακεταμινοφαίνης (παρακεταμόλη) κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του αυτισμού. Προς το παρόν, δεν έχει τεκμηριωθεί καμία σταθερή συσχέτιση, τονίζει η ανακοίνωση του ΠΟΥ.

Ο ΠΟΥ συνιστά σε όλες τις γυναίκες να συνεχίσουν να ακολουθούν τις συμβουλές των γιατρών. Οποιοδήποτε φάρμακο πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ειδικά κατά τους πρώτους τρεις μήνες, και σύμφωνα με τις συμβουλές των επαγγελματιών υγείας.

Η ίδια ανακοίνωση τονίζει ότι υπάρχει μια ισχυρή, εκτεταμένη βάση στοιχείων που δείχνει ότι τα εμβόλια για την παιδική ηλικία δεν προκαλούν αυτισμό. Μεγάλες μελέτες από πολλές χώρες έχουν όλες καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα. Οι αρχικές μελέτες που υποδήλωναν μια σύνδεση ήταν λάθος και έχουν απορριφθεί. Από το 1999, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες σύμβουλοι του ΠΟΥ έχουν επανειλημμένα επιβεβαιώσει ότι τα εμβόλια – συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχουν θειομερσάλη ή αλουμίνιο – δεν προκαλούν αυτισμό ή άλλες αναπτυξιακές διαταραχές.

Το πρόγραμμα εμβολιασμού για την παιδική ηλικία, υπό την προσεκτική καθοδήγηση του ΠΟΥ, έχει υιοθετηθεί από όλες τις χώρες και έχει σώσει τουλάχιστον 154 εκατομμύρια ζωές τα τελευταία 50 χρόνια, αναφέρει η ίδια ανακοίνωση. Το πρόγραμμα παραμένει απαραίτητο για την υγεία και την ευημερία κάθε παιδιού και κάθε κοινότητας. Αυτά τα προγράμματα εξελίσσονται συνεχώς με την επιστήμη και πλέον προστατεύουν τα παιδιά, τους εφήβους και τους ενήλικες από 30 μολυσματικές ασθένειες.

Όταν οι εμβολιασμοί καθυστερούν ή παρεκκλίνουν από τις συστάσεις του ΠΟΥ, υπάρχει απότομη αύξηση του κινδύνου μόλυνσης όχι μόνο για το παιδί αλλά και για την ευρύτερη κοινότητα. Τα βρέφη που είναι πολύ μικρά για να εμβολιαστούν και τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα ή υποκείμενα νοσήματα διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.