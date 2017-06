Παναθηναϊκος: Η Αλ Αΐν παρουσιάζει τον Μπεργκ! Θορυβημένοι οι παίκτες του `τριφυλλιού`

Ο Σουηδός θα αγωνίζεται με το "9" στην πλάτη και έπεισε τον Παναθηναϊκό να τον αφήσει να φύγει παρόλο που το ποσό δεν καλύπτει τη ρήτρα των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Μπεργκ αποκτήθηκε από την Αλ Αΐν έπειτα από εισήγηση του προπονητή της ομάδας Ζόραν Μάμιτς, όπως έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter ο δημοσιογράφος ΜακΟλεϊ.

Al Ain seal deal for #Sweden striker Marcus Berg from Panathinaikos. Zoran Mamic had requested both Berg & Shiotani, club moved quickly. pic.twitter.com/cRX8601EB2