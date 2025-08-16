ΠΑΟΚ: Πρώτη προπόνηση για Γιακουμάκη, μπήκε και ο Ντεσπόντοφ

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ και ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για το ντεμπούτο του με την “ασπρόμαυρη” φανέλα, ενώ ρυθμούς ανέβασε στη Νέα Μεσημβρία και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.

Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται πλέον για τα παιχνίδια με τη Ριέκα στο Europa League και ο Γιώργος Γιακουμάκης αναμένεται να βρεθεί στην αποστολή, ενώ ο Λουτσέσκου περιμένει πια να επιστρέψει πλήρως από τον τραυματισμό και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, την ώρα που εκτός παραμένει ο Τάισον.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ συνεχίζει τη θεραπεία του στη Νέα Μεσημβρία και έτσι, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να φανεί η κατάστασή του, ενόψει και της διπλής “μάχης” με τη Ριέκα.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά την πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ και με νέο πρόσωπο τον Γιώργο Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Κροατίας κόντρα στη Ριέκα, με μοναδικό στόχο να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο League Phase του UEFA Europa League 2025-26.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα στην Αυστρία ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης, στο γήπεδο, το γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι δούλεψαν με τους προπονητές σε ένα πρόγραμμα που τα είχε… όλα. Αρχικά προθέρμανση και παιχνίδι κατοχής, ασκήσεις τακτικής και στο φινάλε παιχνίδι σε μικρό χώρο. Ο Γιώργος Γιακουμάκης έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος και συνέχισε με ατομικό. Τέλος, ο Τάισον υποβλήθηκε σε θεραπεία. Την Κυριακή (17.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 18:45.